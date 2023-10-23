Muhalefetten Meclis Başkanı'na 'İsrail' tepkisi

Yayınlanma: 23.10.2023 - 14:55

Güncelleme: 23.10.2023 - 14:55

Fransa Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet'in İsrail ziyaretinde "hiçbir şey İsrail'in kendisini savunma hakkını engellememeli" açıklaması tepkilere yol açtı.

Braun-Pivet, dün Fransız bir heyetle İsrail'e ziyaret gerçekleştirdi.

Burada basına açıklamalarda bulunan Braun-Pivet, İsrail-Filistin çatışmasında Gazze'deki sivillerin korunmasının önemli olduğunu belirtti.

Braun-Pivet, "Gazze'deki siviller bazen kalkan olarak kullanılıyor, tamam korunmalılar ama hiçbir şey İsrail'in kendisini savunma hakkını engellememeli. Her çatışmada olduğu gibi bir saldıran ve bir hedef alınan vardır" ifadesini kullandı.

Muhalefet, İsrail'e yönelik koşulsuz destek açıklamaları yapan Braun-Pivet'e tepki gösterdi.

Fransız siyasetçi Jean-Luc Melenchon, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, dün Paris'te İsrail-Filistin çatışmasının son bulması çağrısıyla düzenlenen kalabalık gösterinin görüntülerini alıntılayarak, "İşte Fransa bu. Aynı zamanda Braun-Pivet, katliamı desteklemek için İsrail'in başkenti Tel-Aviv'de kamp kurdu" ifadesini kullandı.

Fransız milletvekilli Sebastien Delogu ise konuk olduğu BFMTV kanalında, İsrail'e giden Braun-Pivet'in katliamı haklı çıkarmaya hakkı olmadığını savundu.

Delogu, Braun-Pivet'in, "aşırı sağcı İsrail hükümetine kendisini savunma, katliam yapma ve Filistin topraklarında çocukları öldürme hakkı olduğunu söylemek için" bu ülkeye seyahat gerçekleştirdiği değerlendirmesinde bulundu.

Braun-Pivet'in ciddi bir siyasi hata yaptığını vurgulayan Delogu, Braun-Pivet'in istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Fransız milletvekili Manuel Bompard ise X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Braun-Pivet'in İsrailli askerlerin yanında çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmasına tepki gösterdi.

Bompard, "Meclis Başkanı Braun-Pivet, kendisini savaş suçu işleyen bir orduyla yana yana göstermemeli" ifadesini kullandı.

Çatışmaların durması çağrısı yapan Bompard, Fransa'nın, derhal Gazze'deki ablukanın son bulması, buradaki esirlerin serbest bırakılması ve ateşkes çağrısında bulunmasını istedi.