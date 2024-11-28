Muhalifler ile rejim güçleri arasında çatışma: Suriye'de neler oluyor?

Yayınlanma: 28.11.2024 - 14:54

Güncelleme: 28.11.2024 - 14:54

Suriye’de yaşanan çatışmalara ilişkin güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türkiye’ye komşu İdlib bölgesine yönelik Rusya Federasyonu’nun hava, Suriye güçlerinin de kara saldırıları son dönemde yoğunlaştı.

Suriye’nin kuzeyindeki İdlib bölgesine düzenlenen saldırılar üzerine Halep istikametinde sınırlı bir operasyon başlatan muhalif grupların başta sınırlı olarak planladığı operasyonun Suriye güçlerinin bulundukları bölgelerden kaçmaya başlamaları ile genişlediği bildirildi.

Muhaliflerin Halep ili kırsalında yaklaşık 10 kilometre ilerlediği ve Şii kasabaları Nubl ve Zahra’dan birkaç kilometre içeriye girdiği kaydedildi.

Halep’in doğusundaki El Nayrab Havaalanı’nı hedef alan muhaliflerin saldırıları, son haftalarda Rusya ve Suriye hava kuvvetlerinin İdlib’in güneyindeki bölgelere yönelik artan saldırılarına karşılık ve cephe hattına yakın noktaya konuşlanan Suriye ordusunun herhangi bir saldırısını önlemek amacıyla başlatıldığı açıklandı.

ÇATIŞMALAR HALEP MERKEZİNE DOĞRU YOĞUNLAŞIYOR

HTŞ ele geçirdiği bölgelerde, Suriye ordusuna ait ağır silah ve askeri araçları ele geçirirken, onlarca rejim askerini esir aldı.

HTŞ'ye bağlı silahlı gruplar, Halep'in batı kırsalında Şam yönetimi kontrolündeki El Ragib Tepesi, Kuptan Dağı, Debbabat Tepesi, Ancara beldesi, 46. Liva ile ?Kefer Besme, Basartun, Hur, ?Elkasimiyye, Acil, Bele, Sellum, Kefer Bissin, Şeyh Akil, Hırderkal, Acemi, Ürumsugra, Uveycil, El hüte, ?El dab'a, ?Urum Elkübra, Bişantara, Bakdina, Cemiyet Elmaari, Cemiyet Ebu Amşe, ?Cemiyet Emin, Cemiyet Manahil, Cemiyet el Rıdvan, ?Mühendisin, Arnaz, Kefernaha, Kanasel dahil olmak üzere 32 köy ve noktayı ele geçirdiği belirtildi.

Suriye ordusu ile HTŞ arasındaki çatışmalar devam ederken, bölgedeki çatışmalardan kaçan yaklaşık 10 bin sivil de İdlib kırsalına sığınıyor. Çatışmalar, Halep merkezine doğru yoğunlaşarak sürüyor.

ÇATIŞMALARDA EN AZ 132 KİŞİ ÖLDÜ

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), dün başlayan çatışmalarda ölenlerin sayısının 65‘i HTŞ'den, 18’i müttefik gruplardan ve 49‘u Suriye ordusundan olmak üzere 132’ye yükseldiğini açıkladı.

Mart 2020’de Türkiye ile Rusya, İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetlerin durdurulması konusunda anlaşmaya varmıştı. O tarihten bu yana ilk kez muhalifler tarafından toprak ele geçirildiği açıklandı.

MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Suriye ordusu ile muhalifler arasında süren çatışmaya ilişkin basın açıklaması yaptı.

"Bölgedeki Türk birlikleri için her türlü tedbirin alındığını" belirten kaynaklar, "Suriye’nin kuzeyindeki çatışmaları yakından takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.