10 gündür kayıptı: Cansız bedeni Suriye'de bulundu!

Yayınlanma: 26.11.2024 - 18:08

Güncelleme: 26.11.2024 - 18:08

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan Hüsamettin Yalgettekin’den evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. En son 17 Kasım saat 11.00 sıralarında Cizre'de olduğu tespit edilen Yalgettekin için 20 Kasım’da AFAD ve Cizre Belediyesi dalgıç ekipleri tarafından Dicle Nehri’nde arama çalışması başlatıldı. AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar 7’nci günde de devam etti.

Çalışmalar, arama-kurtarma teknisyenleri, dron operatörleri, termal kameralı dronlar, Cizre itfaiyesinden dalgıçlar, 1 su üstü bot, Van ve Bitlis emniyet müdürlüklerinden gelen kurbağa adam ekipleri, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığından SAS (Sualtı Savunma Grup Komutanlığı) dalgıç ekibi ve Diyarbakır AFAD'dan 1 bot ve 2 su üstü olmak üzere 30 kişilik arama-kurtarma ekibiyle sürdü.

CANSIZ BEDENİ SURİYE’DE BULUNDU

Dicle Nehri’nde arama çalışması başlatılan Hüsamettin Yalgettekin'in cansız bedeni, Suriye'nin Derik bölgesinde bulundu. Suriye arama-kurtarma ekipleri tarafından bulunan Yalgettekin'in cenazesinin Derik’teki bir hastaneye götürüldüğü, fotoğraflarının ailesine ulaştırılarak teşhis edildiği öğrenildi.

Hüsamettin Yalgettekin'in cenazesi, işlemlerinin ardından Türkiye’ye getirilecek.