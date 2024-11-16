Kafede cinayet: Suriyeli genci 'Neden dik dik bakıyorsun’ diyerek bıçakladı
Adana’da Erencan E., "kendisine dik dik baktığı" iddiasıyla tartıştığı kişiyi meyve bıçağıyla öldürdü. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 15 Kasım günü Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’ndeki bir kafede meydana gelmişti. İddiaya göre, Erencan E. (21) bir kafede oturduğu sırada yabancı uyruklu Mahmoud Rahmani’yle (20) ’Neden dik dik bakıyorsun’ diyerek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Erencan E., Rahmani’yi göğsünden ve bacağından meyve bıçağı ile yaralayarak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan genci Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Rahmani kurtarılamadı. Olay yerine yakın bir bölgede yunus polisleri Erencan E.’yi yakalarak Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim etti.
Şüpheli Erencan E. emniyetteki ifadesinde, "Kafede otururken dik dik bakan şahsı yanıma çağırdım, ’Ne dik dik bakıyordun?’ dedim. Sonra kavga çıktı, sinirle elime geçen meyve bıçağı ile bıçakladım. Çok pişmanım” dediği öne sürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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