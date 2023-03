Mülteci kamplarından Oscar Ödüllerine: Ke Huy Quan kimdir, nereli, kaç yaşında? Ke Huy Quan hangi filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 16:52

Ke Huy Quan, Everything Everywhere All At Once filmindeki rolüyle "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.

Ke Huy Quan, ödülü alırken 84 yaşındaki annesinin töreni izlediğini söyleyerek gözyaşlarına boğuldu. Ödülü aldıktan sonra yaptığı teşekkür konuşmasında “Anne, az önce Oscar aldım. Bir ömür boyu sürecek bu şeref için çok teşekkür ederim. Beni bugünlere getirmek adına yaptığı fedakarlıklar için anneme teşekkür ederim. Kendime iyi bakmam için beni her gün arayan küçük kardeşim David’e teşekkür ederim. Seni seviyorum kardeşim” şeklinde konuştu.

İşte, Ke Huy Quan hakkında merak edilenler...

KE HUY QUAN KİMDİR?

Ke Huy Quan, 20 Ağustos 1971'de Güney Vietnam'ın Saigon şehrinde Çin kökenli Vietnamlı bir ebeveynin çocuğu olarak dünyaya geldi. Sekiz kardeşi olan Ke Huy Quan'ın ailesi 1978 yılında Vietnam'dan kaçtı.

Annesi ve diğer üç kardeşi Malezya'ya kaçarken, o, babası ve beş kardeşi Hong Kong'daki bir mülteci kampına geldi. Tüm ailesi, 1979'da mülteci yerleştirme programı aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne kabul edildi.

Quan , Indiana Jones and the Temple of Doom'da Harrison Ford'un yardımcısı Short Round rolüyle 12 yaşında çocuk oyuncu oldu. Oyuncu yönetmeni, küçük erkek kardeşinin de dahil olduğu Castelar İlköğretim Okulu'ndaki çocukları seçmelere tabi tuttu.

Quan, genç bir aktör olarak Indiana Jones and the Temple of Doom (1984) ve Data in The Goonies (1985) filmlerinde Short Round oynadı Quan ayrıca sitcom Head of the Class (1991) ve Encino Man (1992) filminde başrol oynadı.

Quan, son oyunculuk rolünden yaklaşık 20 yıllık bir aradan sonra 2021'de oyunculuğa geri döndü. Eleştirmenlerce beğenilen bilim kurgu komedi-drama filmi Everything Everywhere All At Once (2022)'de çoklu evrende yol alan nazik ve sevgi dolu bir koca olan Waymond Wang rolündeki performansı, ona Akademi Ödülü ve Altın Küre Ödülü de dahil olmak üzere birçok ödül kazandırdı. Quan, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü kazanan Asya kökenli iki aktörden biridir, diğeri Haing S. Ngor'dur. Quan ayrıca tarihte Oscar kazanan ilk Vietnam doğumlu aktör oldu.

KE HUY QUAN ÖZEL YAŞAMI

Ke Huy Quan, İngilizce, Kantonca, Mandarin ve Vietnamca biliyor. Echo Quan ile evli ve Los Angeles, Woodland Hills'de yaşıyor.

KE HUY QUAN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

1984 Indiana Jones ve Kıyamet Tapınağı

1985 Gooniler - Richard "Veri" Wang

1986 Bir Hırsız Alır - Küçük Guan

1987 Yolcu - Rick

1991 Nefes Alan Ateş - Charlie Moore

1992 Encino Adam - Kim

1996 Kızıl Korsan - Kwan Chia Çan

2002 İkinci Kez - Wong

2021 ‘Ohana'yı Bulmak - George Phan

2022 Her Şey Her Yerde Aynı Anda - Waymond Wang

2024 Elektrik Devleti - TBA

KE HUY QUAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1986–1987 Beraber Güçlüyüz - Sam

1990–1991 Sınıf Başkanı - Jasper Kwong

1991 Mahzenden Masallar - Josh

1993 Büyük Hadım ve Küçük Marangoz - Ba Dajia

2023 Loki - TVA çalışanı

2023 Çin'li Amerikan - Freddy Wong