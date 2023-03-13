Oscar Ödüllü Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok filmi konusu ne? All Quite On The Western Front (Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok) filmi oyuncuları kimler?
Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 95. Akademi Ödülleri'ni kazananlar belli oldu. All Quite On The Western Front (Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok) filmi farklı dallarda ödüle layık görüldü. Peki, Oscar Ödüllü Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok konusu ne? All Quite On The Western Front (Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok) filmi oyuncuları kimler?
Erich Maria Remarque'ın 1929 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan 2022 yapımı Alman epik savaş karşıtı bir film olan All Quite On The Western Front (Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok) 95. Oscar Ödülleri'nde 4 ödül aldı. İşte, All Quite On The Western Front (Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok) filmine dair merak edilenler...
ALL QUITE ON THE WESTERN FRONT FİLMİ KONUSU NE?
1. Dünya Savaşı'nın son yıllarında geçen Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok filmi, arkadaşlarıyla birlikte Alman Ordusu'na yazıldıktan sonra savaşın gerçekleri karşısında kendini risk altında bulan ve kahraman olma umutları yerle bir olan Alman asker Paul Bäumer'in hayatını konu alıyor. Savaşın ilk günlerinde coşkuyla siperlerde yer alan Paul ve silah arkadaşları, savaş devam ettikçe kendilerini korku ve büyük bir çaresizliğin içinde bulur.
BATI CEPHESİNDE YENİ BİR ŞEY YOK FİLMİ OYUNCULARI?
Felix Kammerer - Paul Bäumer
Albrecht Schuch - Stanislaus "Kat" Katczinsky
Aaron Hilmer - Albert Kropp
Moritz Klaus - Franz Müller
Adrian Grünewald - Ludwig Behm
Edin Hasanovic - Tjaden Stackfleet
Daniel Brühl - Matthias Erzberger
Thibault de Montalembert - General Ferdinand Foch
Devid Striesow - General Friedrichs
Andreas Döhler - Teğmen Hoppe
Sebastian Hülk - Binbaşı Von Brixdorf
ALL QUITE ON THE WESTERN FRONT FİLMİ NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Filmin ana çekimleri 2021 yılında Çek Cumhuriyeti'nin Prag şehrinde çekildi. Filmin çekimleri 55 gün sürdü ve film 20 milyon dolaraa mal oldu.
BATI CEPHESİNDE YENİ BİR ŞEY YOK FİLMİ SÜRESİ NEDİR?
All Quite On The Western Front (Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok) filminin süresi 2 saat 27 dakikadır.
ALL QUITE ON THE WESTERN FRONT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok, filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlenmiştir.
ALL QUITE ON THE WESTERN FRONT FİLMİ OSCAR ÖDÜLLERİ
- En İyi Uluslararası Film: "All Quite On The Western Front" (Almanya)
- En İyi Sinematografi: James Friend, "All Quite On The Western Front"
- En İyi Film Müziği: "All Quite On The Western Front"
- En İyi Yapım Tasarımı: "All Quite On The Western Front"
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