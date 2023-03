Oscar Ödüllü Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok filmi konusu ne? All Quite On The Western Front (Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok) filmi oyuncuları kimler?

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 12:58

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 12:58

Erich Maria Remarque'ın 1929 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan 2022 yapımı Alman epik savaş karşıtı bir film olan All Quite On The Western Front (Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok) 95. Oscar Ödülleri'nde 4 ödül aldı. İşte, All Quite On The Western Front (Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok) filmine dair merak edilenler...

ALL QUITE ON THE WESTERN FRONT FİLMİ KONUSU NE?

1. Dünya Savaşı'nın son yıllarında geçen Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok filmi, arkadaşlarıyla birlikte Alman Ordusu'na yazıldıktan sonra savaşın gerçekleri karşısında kendini risk altında bulan ve kahraman olma umutları yerle bir olan Alman asker Paul Bäumer'in hayatını konu alıyor. Savaşın ilk günlerinde coşkuyla siperlerde yer alan Paul ve silah arkadaşları, savaş devam ettikçe kendilerini korku ve büyük bir çaresizliğin içinde bulur.

BATI CEPHESİNDE YENİ BİR ŞEY YOK FİLMİ OYUNCULARI?

Felix Kammerer - Paul Bäumer

Albrecht Schuch - Stanislaus "Kat" Katczinsky

Aaron Hilmer - Albert Kropp

Moritz Klaus - Franz Müller

Adrian Grünewald - Ludwig Behm

Edin Hasanovic - Tjaden Stackfleet

Daniel Brühl - Matthias Erzberger

Thibault de Montalembert - General Ferdinand Foch

Devid Striesow - General Friedrichs

Andreas Döhler - Teğmen Hoppe

Sebastian Hülk - Binbaşı Von Brixdorf

ALL QUITE ON THE WESTERN FRONT FİLMİ NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Filmin ana çekimleri 2021 yılında Çek Cumhuriyeti'nin Prag şehrinde çekildi. Filmin çekimleri 55 gün sürdü ve film 20 milyon dolaraa mal oldu.

BATI CEPHESİNDE YENİ BİR ŞEY YOK FİLMİ SÜRESİ NEDİR?

All Quite On The Western Front (Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok) filminin süresi 2 saat 27 dakikadır.

ALL QUITE ON THE WESTERN FRONT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok, filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlenmiştir.

ALL QUITE ON THE WESTERN FRONT FİLMİ OSCAR ÖDÜLLERİ

- En İyi Uluslararası Film: "All Quite On The Western Front" (Almanya)

- En İyi Sinematografi: James Friend, "All Quite On The Western Front"

- En İyi Film Müziği: "All Quite On The Western Front"

- En İyi Yapım Tasarımı: "All Quite On The Western Front"