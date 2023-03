Oscar Ödüllü Her Şey Her Yerde Aynı Anda konusu ne? Everything Everywhere All At Once (Her Şey Her Yerde Aynı Anda) filmi oyuncuları kimler?

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 11:55

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 11:55

Bu yıl 95'incisi düzenlenen Oscar Ödülleri'nde Her Şey Her Yerde Aynı Anda (Everything Everywhere All At Once) filmi 7 ödülü birden göğüsleyerek dikkatleri üzerine çekti. Filmseverler Her Şey Her Yerde Aynı Anda filmi ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. İşte, Her Şey Her Yerde Aynı Anda filmi ile ilgili merak edilenler...

HER ŞEY HER YERDE AYNI ANDA FİLMİ KONUSU NE?

Her Şey Her Yerde Aynı Anda, dünyayı kurtarması gereken bir kadının macera dolu hikayesini anlatıyor. Evelyn, yıllar önce kocasıyla birlikte Çin'den Amerika'ya göç edip yeni bir hayata başlar. Aile hayatı ve işiyle sıradan bir yaşam süren Evelyn, kendisini bir anda dünyayı kurtarması gereken çılgın bir maceranın içinde bulur. Yaşayabileceği alternatif hayatlarla bağlantılı diğer evrenleri keşfeden Evelyn, bu süreçte evreni kurtaracak yegane gücün kendisinde olduğunu öğrenir.

EVERYTHİNG EWERYWHERE ALL AT ONCE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Michelle Yeoh (Evelyn)

Ke Huy Quan (Waymond)

Jamie Lee Curtis (Deirdre)

Stephanie Hasu (Joy/Jobu)

James Hong (Gong Gong)

Tallie Medel (Becky Sregor)

Jenny Slate (Big Nose)

Harry Shum Jr (Chad)

HER ŞEY HER YERDE AYNI ANDA FİLMİNİN SÜRESİ NEDİR?

Oscar Ödüllü Everything Everywhere All at Once filminin süresi 2 saat 19 dakikadır.

EVERYTHİNG EWERYWHERE ALL AT ONCE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Everything Everywhere All at Once filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.0 olarak belirlenmiştir.

EVERYTHİNG EWERYWHERE ALL AT ONCE KAÇ OSCAR ALDI?

- En İyi Film: "Everything Everywhere All At Once"

- En İyi Kadın Oyuncu: Michelle Yeoh, "Everything Everywhere All At Once"

- En İyi Yönetmen: Daniel Kwan ve Daniel Scheinert, "Everything Everywhere All At Once"

- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Jamie Lee Curtis, "Everything Everywhere All At Once"

- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ke Huy Quan, "Everything Everywhere All At Once"

- En İyi Özgün Senaryo: "Everything Everywhere All At Once"

- En İyi Film Kurgusu: "Everything Everywhere All At Once"