Mumyalardaki gizemli dövmelerin sırları ortaya çıktı

Yayınlanma: 14.01.2025 - 10:37

Güncelleme: 14.01.2025 - 10:37

Araştırmacılar, Güney Amerika'dan gelen insan kalıntıları üzerindeki karmaşık tasarımları incelemek için lazer taramaları kullandılar ve bölgede uzun bir dövme geçmişinin kanıtlarını ortaya çıkardılar.

Dövmelerde kullanılan mürekkebin yaşla birlikte kanaması ve solması, mumyalama ile daha da kötüleşerek bu tasarımların ayırt edilmesinin zorlaşmasına neden oldu.

Bilim insanları, MS 900 ile MS 1533 yılları arasında Peru kıyılarında gelişen Kolomb öncesi Chancay kültürüne ait mumyalanmış bireyler üzerindeki bin 200 yıllık dövmeleri incelemek için gelişmiş lazer taramaları kullandı.

Araştırmacılar, Pazartesi günü PNAS dergisinde yayınlanan bir çalışmada, karmaşık desenlere sahip tekstilleriyle bilinen Chancay'ın “seri üretim yapabilen ve daha sonra İnka İmparatorluğu tarafından emilen bölgesel kültürlerle ticari ilişkiler kurabilen küçük bir devlet olduğunu” belirtiyor.

Yeni lazer tekniği, bilim insanlarının mumyalanmış bireylerin cildinin siyah dövme mürekkebinin aksine parlak bir şekilde parlamasını sağladı. Bu da mürekkep akmasının etkilerini neredeyse ortadan kaldırdı ve dövme tasarımlarının daha önce gizli kalmış ayrıntılarını ortaya çıkardı.

Bilim insanları 100'den fazla mumyalanmış bireyi inceledi, üçgenler ve elmaslar gibi geometrik şekillerden oluşan tasarımlar da dahil olmak üzere “olağanüstü dövmelere” sahip dört kalıntı buldu.

Bu tür karmaşık desenlerin kaktüs iğnesi veya sivriltilmiş bir hayvan kemiği gibi ince uçlu bir nesneyle mürekkeplenmiş olabileceğinden şüphelenen araştırmacılar, “Her mürekkep noktası büyük bir ustalıkla elle bilinçli olarak yerleştirilmiş ve çeşitli zarif geometrik ve zoomorfik desenler yaratılmıştır” ifadelerini kullandı.

Dövmelerin sanatsal detayları ve hassasiyeti, çağdaş Chancay çanak çömlekleri, tekstil ürünleri ve kaya sanatını aşıyor gibi görünüyor.

“SANATSAL GELİŞİMİ ANLAMAK İÇİN KİLİT ÖNEME SAHİP”

Bilim insanları, dövmelerden bazılarının “özel bir çabanın” ürünü olduğunu ve Kolomb öncesi Güney Amerika'daki sanat gelişimini daha iyi anlamak için kilit önem taşıdığını söylüyor.

Dövmelerin tüm mumyalarda görülmemesi, bunların nüfusun bir alt kümesiyle sınırlı olduğunu düşündürüyor.

Ancak, bu teoriyi test etmek için yeni mumya keşiflerinin gelecekteki analizlerine ihtiyaç duyulacağını söyleyen araştırmacılar, “Bu nedenle çalışma, Kolomb öncesi Peru'da daha önce takdir edilenden daha yüksek düzeyde sanatsal karmaşıklığı ortaya koyuyor ve bu da o dönemde Güney Amerika'da bulunan sanatsal gelişim derecesini genişletiyor” diye konuştu.

Yeni tekniğin diğer uygarlıklara ait mumyaların üzerindeki dövmelerin daha iyi analiz edilmesine yol açabileceğini belirten bilim insanları, diğer antik dövmeleri inceleyerek benzer “insan sanatsal gelişimindeki kilometre taşlarını” ortaya çıkarabileceğini ve dövme yöntemlerinin evrimine ışık tutabileceğini söylüyorlar.