Musa Ebu Merzuk: 'Cezasız kalmayacak'

Yayınlanma: 31.07.2024 - 08:24

Güncelleme: 31.07.2024 - 08:24

Hamas, Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da ikamet ettiği konuta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiğini doğruladı.

Reuters'a konuşan Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri, Hamas lideri Haniye’ye yönelik suikastı amaçlarına ulaşmayacak vahim bir tırmanış olarak değerlendirdi.

Sami Ebu Zuhri, “İsrail işgal güçlerinin kardeş Haniye’ye suikastı, Hamas’ın iradesini kırmayı amaçlayan vahim bir tırmanıştır” dedi.

Zuhri, Hamas’ın yolunda devam edeceğini ve ‘zaferlerinden emin olduklarını’ kaydetti.

Ebu Zuhri, şöyle konuştu:

“Hamas bir kavram ve kurumdur, insanlar değildir. Hamas, fedakarlıkları ne olursa olsun bu yolda devam edecektir ve zaferden emindir.”