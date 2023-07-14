Musk, ChatGPT'ye rakip olacak yeni bir yapay zeka girişimi başlattı

Yayınlanma: 14.07.2023 - 09:21

Güncelleme: 14.07.2023 - 09:21

SpaceX'in kurucusu, CEO'su ve baş mühendisi; Tesla'nın CEO'su ve ürün mimarı; sosyal medya devi Twitter'ın da sahibi olan ünlü milyarder Elon Musk, şimdi de 'xAI' adında yeni bir yapay zeka girişimini dünyaya tanıtmak için kolları sıvadı.

Musk, dün gece bir Twitter Spaces etkinliğinde, "daha güvenli ve azami derecede meraklı" bir yapay zeka uygulaması inşa etmeyi planladığını açıkladı.

"EVRENİ ANLAYIN"

Reuters'e göre Musk, Mart ayında X.AI Corp adlı bir firma kurdu. Firmada Musk tek yönetici iken Musk'ın aile ofisinin genel müdürü Jared Birchall ise sekreter olarak yer alıyor.

'Evreni Anlayın' sloganıyla yola çıkan şirketin web sitesinde, 14 Temmuz Cuma günü düzenlenecek bir başka Twitter Spaces sohbet etkinliğinde insanların ekiple tanışabilecekleri ve sorular yöneltebilecekleri belirtildi.

MUSK'IN DENEYİMLİ EKİBİ

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"xAI'nin amacı evrenin gerçek doğasını anlamaktır. Ekibimiz Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk tarafından yönetiliyor. Daha önce DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Tesla ve Toronto Üniversitesi'nde çalıştık. Hep birlikte bu alanda en yaygın kullanılan yöntemlerden bazılarına, özellikle de Adam optimizer, Batch Normalization, Layer Normalization ve adversarial örneklerin keşfine katkıda bulunduk. Ayrıca Transformer-XL, Autoformalization, Memorizing Transformer, Batch Size Scaling ve µTransfer gibi yenilikçi teknikler ve analizler sunduk. AlphaStar, AlphaCode, Inception, Minerva, GPT-3.5 ve GPT-4 dahil olmak üzere bu alandaki en büyük atılımlardan bazıları üzerinde çalıştık ve bunların geliştirilmesine öncülük ettik."

İHA SAVAŞLARI

Musk daha önce yapay zekanın tehlikeleri konusunda uyarıda bulunmuş ve süper zekanın 'iki ucu keskin bir kılıç' olduğunu söylemişti.

Ünlü girişimci, bu yılın başlarında Londra'da Wall Street Journal'ın (WSJ) CEO Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Eğer size her şeyi verebilecek bir cine sahipseniz, bu bir tehlike arz eder."

Musk sözlerine şöyle devam etti:

"Savaş alanında herhangi bir insanın verebileceğinden daha hızlı tepki verebilen daha gelişmiş silahlara sahip olmak yapay zekanın yapabileceği şeydir. Gelecekte yaşanacak savaşlar, gelişmiş ülkeler ya da en azından insansız hava aracı (İHA) kabiliyetine sahip ülkeler arasında yaşanacak İHA savaşları olacaktır..."