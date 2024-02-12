Musk hayal etti, Çin yaptı... Hız rekoru kırdı!

Ünlü girişimci Elon Musk'un desteklediğini açıkladığı, vakumu azaltılmış manyetik raylı tren projesi 'Hyperloop' başarısızlıkla sonuçlanırken, Çinli uzay şirketinin hayata geçirdiği manyetik tren, yeni bir hız rekoru kırdı...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.02.2024 - 17:56
Musk hayal etti, Çin yaptı... Hız rekoru kırdı!
Abone Ol google-news

Çin Havacılık Bilimi ve Endüstrisi Şirketi (CASIC), Çin'in Shanksi bölgesinin Datong şehrinde, ancak bilim-kurgu filmlerinde rastlayabileceğimiz bir projenin testini gerçekleştirdi.

Vakumlanmış ortamda çalışan, manyetik ray teknolojisini kullanan trenin (maglev), test seferini başarıyla gerçekleştirdiğini duyuran CASIC. Aynı trenin, önceki rekoru olan saatte 623 kilometre hızı, son testte geride bıraktığını açıkladı.

NASIL ÇALIŞIYOR?

IFLScience'ta yer alan habere göre sistemin amacı; tren, ray ve trenin çalıştığı ortam arasındaki sürtünmeyi (trenin havada asılı kalmasını sağlayarak) en aza indirmek ve böylelikle manyetizmayı da kullanarak treni, uzay mekiklerinde görülen bir hıza çıkarabilmek.

Habere göre, teorik olarak kabul edilen vakumlu maglev projesi, ilk kez gerçek oranlarıyla test edilerek kanıtlanmış oldu. 

Daha yüksek hızları amaçladıklarını belirten CASIC, saatte 4 bin kilometreye kadar çıkmak istediklerini belirtti. CASIC'in rekorundan önce kaydedilen en hızlı maglev treni saatte 463 kilometreye ulaşmıştı.

HANGİ ÜLKELERDE MEVCUT?

Günümüzde, dünya çapında faaliyette olan 6 maglev sistemi bulunmakta. Bunlardan ikisi Güney Kore, biri Japonya, üçü de Çin'de. Ancak hiç biri vakumlu ortamda çalışmamakta.

Öte yandan, Maglev trenleri her ne kadar olağanüstü bir hıza sahip olsalar da üretim ve işletim maliyetleri olağanüstü rakamlara ulaşmakta.


manyetik ray haberleri Hızlı tren haberleri Çin haberleri

İlgili Haberler

Aracınızın ön camındaki siyah noktalar ne işe yarar? 'Bir mühendislik mucizesi...'

Aracınızın ön camındaki siyah noktalar ne işe yarar? 'Bir mühendislik mucizesi...'
Hava taşımacılığında yeni dönem: 'Bagajlarla birlikte yolcular da tartılacak...'

Hava taşımacılığında yeni dönem: 'Bagajlarla birlikte yolcular da tartılacak...'
'Uçan taksi' döneminin başlayacağı kent açıklandı

'Uçan taksi' döneminin başlayacağı kent açıklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Merkez Bankası'ndaki 'Hafize Gaye Erkan' krizinin perde arkası: Bilal Erdoğan faktörü!

Merkez Bankası'ndaki 'Hafize Gaye Erkan' krizinin perde arkası: Bilal Erdoğan faktörü!
Arda Güler’de otobüsteydi: Real Madrid’den korkutan kaza!

Arda Güler’de otobüsteydi: Real Madrid’den korkutan kaza!
Merkez Bankası'nda kriz sürüyor... Ve baba Erol Erkan konuştu: 'Düğmeye bastılar'

Merkez Bankası'nda kriz sürüyor... Ve baba Erol Erkan konuştu: 'Düğmeye bastılar'
Legia Varşova’dan Beşiktaş’a yalanlama: ‘Hayal güçleri fazla ileriye gitmiş’

Legia Varşova’dan Beşiktaş’a yalanlama: ‘Hayal güçleri fazla ileriye gitmiş’
Soylu’ya gol atan karar

Soylu’ya gol atan karar
Sarıyer’de ağaca kravatlarla bağlanmış çıplak erkek cesedi bulundu

Sarıyer’de ağaca kravatlarla bağlanmış çıplak erkek cesedi bulundu
Son Dakika: AKP'nin Ankara adayı kesinleşti!

Son Dakika: AKP'nin Ankara adayı kesinleşti!
Basketbol Milli Takımı EuroBasket 2025 aday kadrosunu açıklandı

Basketbol Milli Takımı EuroBasket 2025 aday kadrosunu açıklandı
Goldman Sachs'tan korkutan tablo: Dolar bu tarihte 48 lirayı görecek!

Goldman Sachs'tan korkutan tablo: Dolar bu tarihte 48 lirayı görecek!
Televizyonda görünce şaşırmayın! Bu değişikliğe dikkat…

Televizyonda görünce şaşırmayın! Bu değişikliğe dikkat…
Merkez ve yerelin kesiştiği sünnet düğünü

Merkez ve yerelin kesiştiği sünnet düğünü
Ben Bu Cihana Sığmazsam Reşad kimdir? Elşən Orucov kimdir?

Ben Bu Cihana Sığmazsam Reşad kimdir? Elşən Orucov kimdir?