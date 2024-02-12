Musk hayal etti, Çin yaptı... Hız rekoru kırdı!
Ünlü girişimci Elon Musk'un desteklediğini açıkladığı, vakumu azaltılmış manyetik raylı tren projesi 'Hyperloop' başarısızlıkla sonuçlanırken, Çinli uzay şirketinin hayata geçirdiği manyetik tren, yeni bir hız rekoru kırdı...
Çin Havacılık Bilimi ve Endüstrisi Şirketi (CASIC), Çin'in Shanksi bölgesinin Datong şehrinde, ancak bilim-kurgu filmlerinde rastlayabileceğimiz bir projenin testini gerçekleştirdi.
Vakumlanmış ortamda çalışan, manyetik ray teknolojisini kullanan trenin (maglev), test seferini başarıyla gerçekleştirdiğini duyuran CASIC. Aynı trenin, önceki rekoru olan saatte 623 kilometre hızı, son testte geride bıraktığını açıkladı.
NASIL ÇALIŞIYOR?
IFLScience'ta yer alan habere göre sistemin amacı; tren, ray ve trenin çalıştığı ortam arasındaki sürtünmeyi (trenin havada asılı kalmasını sağlayarak) en aza indirmek ve böylelikle manyetizmayı da kullanarak treni, uzay mekiklerinde görülen bir hıza çıkarabilmek.
Habere göre, teorik olarak kabul edilen vakumlu maglev projesi, ilk kez gerçek oranlarıyla test edilerek kanıtlanmış oldu.
#China set to test 1,000km/h ultra-high-speed-#maglev #train https://t.co/BRwq5V7D01 via @YouTube #Hyperloop #Hochgeschwindigkeit #Magnetschwebebahn— 49_healthy_lymphnodes_lost_in_Hamburg (@wyschilgod2019) February 12, 2024
Daha yüksek hızları amaçladıklarını belirten CASIC, saatte 4 bin kilometreye kadar çıkmak istediklerini belirtti. CASIC'in rekorundan önce kaydedilen en hızlı maglev treni saatte 463 kilometreye ulaşmıştı.
HANGİ ÜLKELERDE MEVCUT?
Günümüzde, dünya çapında faaliyette olan 6 maglev sistemi bulunmakta. Bunlardan ikisi Güney Kore, biri Japonya, üçü de Çin'de. Ancak hiç biri vakumlu ortamda çalışmamakta.
Öte yandan, Maglev trenleri her ne kadar olağanüstü bir hıza sahip olsalar da üretim ve işletim maliyetleri olağanüstü rakamlara ulaşmakta.
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