Tüm zamanların en zengin insanı tüm servetini iki dakika içinde nasıl kaybetti?

Milyoner olsaydınız servetinizi nasıl değerlendirirdiniz hiç merak ettiniz mi? Peki ya bir milyarder? ABD'de yaşayan bir adam hepsinin üzerinden atladı ve dakikalar içinde birden bire bir katrilyoner oldu, fakat bu durum çok kısa sürdü. İşte, ilginç bir çıkış ve ani bir inişin hikayesi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.02.2024 - 12:15
Tüm zamanların en zengin insanı tüm servetini iki dakika içinde nasıl kaybetti?
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ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, aynı zamanda ABD Başkanı Joe Biden'ın da memleketi olan Delaware County'de yaşayan 56 yaşındaki Chris Reynolds, 2013 yılında bir Temmuz sabahı Paypal hesabını açtığında, tamı tamına 92 katrilyon dolar (TL cinsinden hesaplamak oldukça zor...) olduğunu gördü ve kısa bir süreliğine "dünyanın en zengin adamı" ve daha da önemlisi "tek katrilyoneri" oldu.

Reynolds bu haliyle, net serveti 67 milyar dolar olan telekom kralı Carlos Slim'den "bir milyon kat" daha zengindi.

"ÖZÜR DİLEDİLER..."

Reynolds CNN'e demecinde, o ana ilişkin olarak şunları söyledi: "İlginç bir his. Birilerinin benimle dalga geçtiğini düşündüm..."

Bu, o güne dek eBay'de eski BMW lastiklerini satarak en fazla 1000 doların biraz üzerinde para kazanmış biri için şüphesiz büyük bir şoktu.

Ancak her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi, PayPal da hatasını çabucak fark ederek sorunu düzeltti ve neden olduğu 'rahatsızlık' için Reynolds'tan özür diledi.

PAYPAL'IN TEKLİFİ

Paypal konuya ilişkin açıklamasında, "Bu açıkça bir hatadır ve Bay Reynolds'un, bunu anlamasını umut ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Online ödeme servisi ayrıca, yaşanan aksaklıktan ötürü Reynolds'un seçeceği bir hayır kurumuna bir miktar para bağışlamayı teklif etti.

O PARAYA SAHİP OLSA NE YAPARDI?

Reynolds, kendisine parayı elinde tutabilseydi ne yapacağını soran Philadelphia Daily News'e demecinde, "ülkesinin tüm borçlarını ödeyeceğini" söyledi ve iyi bir fiyat teklif edilirse, profesyonel ligde mücadele eden bir beyzbol takımı olan Philadelphia Phillies'i de satın alacağını da sözlerine ekledi.


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