'Uçan taksi' döneminin başlayacağı kent açıklandı

BAE haber ajansı WAM'ın X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Sputnik'in aktardığına göre, hükümet medya ofisi de hava taksilerin 2026 yılına kadar seferlere başlatılmasına yönelik anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

Buna göre, pilot ve 4 yolcu taşıma kapasitesine sahip uçan taksi sıfır emisyonlu.

. @HHShkMohd witnesses the signing of agreement to launch aerial taxis in #Dubai by 2026. The signing took place on Day 0 of the World Governments Summit. pic.twitter.com/VAN9RayJFr