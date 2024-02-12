'Uçan taksi' döneminin başlayacağı kent açıklandı

Yayınlanma: 12.02.2024 - 10:54

Güncelleme: 12.02.2024 - 12:03

BAE haber ajansı WAM'ın X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Sputnik'in aktardığına göre, hükümet medya ofisi de hava taksilerin 2026 yılına kadar seferlere başlatılmasına yönelik anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

Buna göre, pilot ve 4 yolcu taşıma kapasitesine sahip uçan taksi sıfır emisyonlu.

. @HHShkMohd witnesses the signing of agreement to launch aerial taxis in #Dubai by 2026. The signing took place on Day 0 of the World Governments Summit. pic.twitter.com/VAN9RayJFr — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 11, 2024

Maksimum uçuş menzili 161 kilometre, maksimum hızı da saatte 320 kilometre olan uçan taksinin, Dubai Uluslararası Havaalanı yakınında, şehir merkezindeki Downtown'da, Dubai Marina'da ve Palm Jumeirah'da olmak üzere toplam 4 istasyonu olacak.

Dubai Uluslararası Havaalanı arası ile Palm Jumeirah arası 45 dakika olan yolculuk süresi uçan taksiyle 10 dakikaya inecek.