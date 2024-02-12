'Uçan taksi' döneminin başlayacağı kent açıklandı

Dubai'nin dünyada uçan taksi hizmeti veren ilk şehir olacağı duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.02.2024 - 10:54
'Uçan taksi' döneminin başlayacağı kent açıklandı
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BAE haber ajansı WAM'ın X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Sputnik'in aktardığına göre, hükümet medya ofisi de hava taksilerin 2026 yılına kadar seferlere başlatılmasına yönelik anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

Buna göre, pilot ve 4 yolcu taşıma kapasitesine sahip uçan taksi sıfır emisyonlu.

Maksimum uçuş menzili 161 kilometre, maksimum hızı da saatte 320 kilometre olan uçan taksinin, Dubai Uluslararası Havaalanı yakınında, şehir merkezindeki Downtown'da, Dubai Marina'da ve Palm Jumeirah'da olmak üzere toplam 4 istasyonu olacak.

Dubai Uluslararası Havaalanı arası ile Palm Jumeirah arası 45 dakika olan yolculuk süresi uçan taksiyle 10 dakikaya inecek.


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