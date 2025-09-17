Musk’ı rahatsız edecek proje: Ruslardan 'Starlink'e rakip

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Bakanov, Solovyov Live kanalına yaptığı açıklamada, Rusya’nın kendi uydu iletişim altyapısını kurmasının 'son derece gerekli' olduğunun altını çizdi.

Bakanov, “Yakında bize ait bir ‘Starlink’ istasyonu olacak” dedi.

ŞAFAK (RASSVET) PROJESİ

Bakanov, devlet ajansı TASS’a yaptığı açıklamada, “İlk fırlatma bu yılın sonu için planlandı,” diyerek, görevin tıpkı Starlink’in devreye alınma yönteminde olduğu gibi '16 uydu taşıyacağını' sözlerine ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylanan ve 4,4 trilyon ruble (yaklaşık 57 milyar dolar) değer biçilen Rassvet, kapsamlı bir uzay geliştirme programının parçası.

Rus havacılık firması, Büro 1440 tarafından geliştirilen proje, genişbant internet bağlantısı sağlamak üzere tasarlandı.

STARLINK'E YANIT

Bakanov, TASS’a verdiği demeçte, 2030 itibarıyla alçak dünya yörüngesinde, genişbant bağlantının (LEO) devreye alınmasının hedeflendiğini vurguladı.

2027’de 250’den fazla uyduyla ticari hizmetlerin başlaması, 2035’e kadar ise 900’den fazla uydunun fırlatılması bekleniyor;

Bakanov, daha önceki bir demecinde, Roscosmos’un, söz konusu uyduları bu yıl Aralık ayından itibaren düzenli olarak konuşlandırmaya başlayacağını söylemiş ve Rassvet'in, Elon Musk’ın Starlink ağına yanıt olacağının altını çizmişti.

Moskova’ya göre, Rus mühendisler şu anda iki ayrı uzay iletişim sistemi üzerinde çalışılıyor: LEO hattı, devlete ait Roscosmos; MEO hattı ise özel sektör oyuncusu Büro 1440 tarafından geliştiriliyor.

İLK DENEMELER

Roscosmos aynı zamanda, 'Skif' adlı uydu takımyıldızını da geliştiriyor. Bu kapsamda 2022 sonbaharında bir deneme uydusu fırlatılmıştı.

Projenin hedefinin, "Ekonomi, savunma ve güvenlik için asgari düzeyde kritik iletişim hizmetlerini güvenilir biçimde sunmak" olduğu açıklandı.

Rus tarafı, kendi ağının bağımsız ve ulusal bir alternatif sunacağını öne sürüyor.

BAŞARILI OLACAK MI?

Starlink terminalleri, Rusya’nın 2022’de başlattığı işgalden bu yana Ukrayna’nın savaş sahasındaki iletişiminin kilit unsurlarından biri oldu.

Kiev, Rus birliklerinin de üçüncü ülkelerden yasa dışı yollarla Starlink cihazları edindiğini iddia ediyor.

Putin, 2018’de ilk kez, Starlink’e rakip olan 'Sfera' projesini duyurmuştu; ancak bu proje, Roscosmos’a yönelik yaptırımlar nedeniyle rafa kaldırıldı.

Roscosmos, Haziran 2023’te, eski genel müdür Yury Borisov döneminde Rassvet-1 projesi kapsamında üç uydu fırlattı.

Borisov, bir dizi başarısızlık ve aksayan programların ardından Şubat ayında görevden alındı.