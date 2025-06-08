Musk-Trump savaşı alevleniyor: Aileden ilk müdahale geldi

Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk ile ABD Başkanı Donald Trump arasında artan gerilim, aile içinden de yankı buldu.

Elon Musk’ın babası Errol Musk, Al Arabiya’ya verdiği röportajda, bu çatışmada Trump’ın galip geleceğini düşündüğünü ve oğluna bu gerginliği derhal sonlandırması için mesaj gönderdiğini söyledi.

Errol Musk, “Trump elbette kazanacak, çünkü Amerikan halkı onun arkasında” ifadelerini kullandı.

Kısa süre önce Amerika’da üç hafta geçirdiğini belirten Musk, "Yüzde 100 Trump destekçisi bir halk var" diyerek ABD’deki kamuoyu desteğine dikkat çekti.

“BU SADECE GÜÇ ÇATIŞMASI”

Errol Musk, oğluyla Trump arasındaki gerilimin, güçlü liderler arasında zaman zaman görülebilecek bir ego mücadelesi olduğunu savundu:

“Alfalar, doğada da insanlar arasında da karşı karşıya gelmek ister. Fillerde, aslanlarda olduğu gibi… Bu bana biraz saçma geliyor.”

Hem Trump’ın hem de Elon Musk’ın uzun süredir yoğun baskı altında olduğunu belirten baba Musk, yaşanan bu gerilimi “ilgiyi sürekli üzerinde tutan insanların bir süre sonra içgüdüsel olarak saldırganlaşması” şeklinde yorumladı.

Errol Musk, gerilimin geçici olduğunu ve hızlıca son bulması hâlinde “ilişkide bir yol kazası” olarak kalacağını söyledi.

Baba Musk, Trump ile oğlunun yeniden dost olabileceğini belirterek, “Evet, elbette. Yine arkadaş olabilirler” dedi.

NE OLMUŞTU?

Trump ile Musk arasında yaşanan anlaşmazlık, Trump’ın “Big and Beautiful” adını verdiği vergi ve harcama tasarısı üzerinden başladı.

Elon Musk, geçtiğimiz hafta hükümetteki Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) başkanlığından istifa etti ve Trump’ı "nankörlükle" suçladı.

Bununla da yetinmeyen Musk, başkanın azledilmesi fikrine destek verdi ve Dragon uzay aracını kullanımdan kaldırarak ABD uzay programını durdurma tehdidinde bulundu. Trump ise yanıt olarak Musk’ın “çıldırdığını” öne sürdü ve Musk’ın öfkesinin kaynağının kendisinin “elektrikli araç teşviklerini geri çekmesi” olduğunu iddia etti.