Elon Musk’ın ailesi hayatı genişliyor: 13. çocuk şoku!

Yayınlanma: 17.02.2025 - 13:16

Güncelleme: 17.02.2025 - 13:16

Teknoloji milyarderi Elon Musk, bir kez daha gündemde! Yazar Ashley St. Clair, beş ay önce bir çocuk dünyaya getirdiğini ve babasının Elon Musk olduğunu açıkladı. St. Clair, bu bilgiyi şimdiye kadar paylaşmama sebebinin çocuğunun gizliliğini ve güvenliğini koruma isteği olduğunu belirtti.

MUSK AİLESİ GENİŞLİYOR

St. Clair, medyanın konuyu gündeme getirmeye niyetli olduğunu fark ettiği için açıklama yaptığını söyledi. Çocuğunun normal ve güvenli bir ortamda büyümesini istediğini vurgulayan yazar, basına mahremiyetlerine saygı göstermeleri çağrısında bulundu. Musk'tan ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

"BEŞ AY ÖNCE..."

"Beş ay önce, dünyaya yeni bir bebek getirdim. Elon Musk, çocuğun babasıdır. Çocuğumuzun gizliliğini ve güvenliğini korumak amacıyla daha önce bunu açıklamamıştım. Ancak son günlerde medyanın bu konuyu gündeme getirmeye kararlı olduğunu fark ettim. Çocuğumuzun normal ve güvenli bir ortamda büyümesini istiyorum. Bu nedenle, medyanın çocuğumuzun mahremiyetine saygı göstermesini rica ediyorum."

ELON MUSK’IN ÇOCUKLARI VE AİLE GEÇMİŞİ

Elon Musk’un farklı ilişkilerden toplamda 13 çocuğu bulunuyor. İlk çocuğu Nevada Alexander’ı 2002’de o dönemdeki eşi Justine Wilson ile dünyaya getiren Musk, Nevada’yı 10 haftalıkken kaybetti. Wilson ile evliliğinden ikizleri Vivian ve Griffin (20 yaşında) ve üçüzleri Kai, Saxon ve Damian (18 yaşında) doğdu.

Daha sonra şarkıcı Grimes ile üç çocuğu oldu: X Æ A-12 (4 yaşında), Exa Dark Sideræl (3 yaşında) ve Techno Mechanicus. 2021’de Neuralink yöneticisi Shivon Zilis ile gizlice ikiz çocukları Strider ve Azure’yi dünyaya getirdiği ortaya çıktı. 2024'ün başlarında ise adı açıklanmayan bir çocuğu daha oldu.