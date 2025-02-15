Elon Musk’a, babasından ağır suçlamalar: Babalık görevini yerine getirmedi

Yayınlanma: 15.02.2025 - 16:54

Güncelleme: 15.02.2025 - 16:54

ABD'li milyarder Elon Musk'ın babası Errol Musk, oğlunun ebeveynlik becerilerini eleştirerek, Musk'ın çocuklarının hayatında büyük ölçüde yer almadığı için "iyi bir baba olmadığını" ileri sürdü.

Joshua Rubin’in "Wide Awake" podcast programında konuşan Errol Musk, "Elon iyi bir baba mıydı?" sorusuna net bir şekilde "Hayır, iyi bir baba olmadı" yanıtını verdi.

“ÇOCUKLARINI DADILAR BÜYÜTTÜ”

Errol Musk, Elon'ın çocuklarını kendisinin büyütmek yerine bakıcılara bıraktığını savundu. Oğlunun, eski eşi Justine Wilson’dan olan ilk çocuğu Nevada Alexander’ı kaybetmesine atıfta bulunarak şunları söyledi:

“Bebek, dadılar tarafından büyütülüyordu ve ne yazık ki onların gözetimi altındayken vefat etti. Eğer Elon bunu duyarsa muhtemelen öfkelenir ama bu benim bakış açım. Bu durumu kabul edilebilir bulmuyorum.”

Musk, oğlunun Justine Wilson’dan daha sonra beş çocuk sahibi olduğunu hatırlatarak, "Çok paraları vardı, çok fazla dadıları vardı. Sonrasında her biri kendi bakıcısıyla büyüyen beş oğlu oldu. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Podcast sunucusu Rubin, sözlerini açıklığa kavuşturmak için "Yani Elon çocuklarıyla hiç vakit geçirmedi mi?" diye sorduğunda, Errol Musk tereddütsüz bir şekilde "Hayır" yanıtını verdi.

Bu açıklamalar, Musk ailesinde uzun süredir var olan gerginlikleri bir kez daha gündeme getirdi.

MUSK'IN 13. ÇOCUĞU MU VAR?

Errol'un açıklamaları, Muhafazakâr görüşleriyle tanınan yazar Ashley St Clair'in, Tesla ve SpaceX CEO’sundan bir çocuğu olduğunu öne sürmesinin ardından geldi.

Ashley St Clair, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Beş ay önce dünyaya bir bebek getirdim. Babası Elon Musk” ifadelerini kullandı.

Paylaşımına Latince "Alea lacta est" (zar atıldı) sözünü ekleyen St Clair, bu açıklamayı şimdiye kadar çocuğunun mahremiyetini korumak amacıyla yapmadığını belirtti.

St Clair, yaptığı paylaşımda medya ilgisinin kendisini bu açıklamayı yapmaya ittiğini ifade ederek şu sözleri dile getirdi:

“Çocuğumuzun mahremiyetini ve güvenliğini korumak için bunu daha önce açıklamamıştım. Ancak son günlerde magazin medyasının bu konuda zarar vereceği açıkça görülüyor. Çocuğumuzun normal ve güvenli bir ortamda büyümesine izin vermek istiyorum. Bu nedenle medyadan mahremiyetimize saygı göstermelerini ve istilacı haberlerden kaçınmalarını rica ediyorum.”

MUSK'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Eğer St Clair’in iddiası doğruysa, bu Musk’ın 13. çocuğu olacak. Musk'ın, ilk eşi Justine Wilson’dan ikizleri Vivian ve Griffin, üçüzleri Kai, Saxon ve Damian olmak üzere beş çocuğu bulunuyor. Ayrıca, müzisyen Grimes ile üç çocuğu var: X Æ A-Xii (X), Exa Dark Sideræl ve Techno Mechanicus. Neuralink yöneticisi Shivon Zilis ile de ikiz çocuk sahibi olan Musk’ın, St Clair’in açıklamalarının ardından bir kez daha babalık tartışmalarıyla gündeme gelmesi dikkat çekti.

Elon Musk'tan henüz bu iddialara ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.