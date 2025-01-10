Musk'tan yangın yorumu: 'Sebep iklim değişikliği değil...'

Yayınlanma: 10.01.2025 - 16:58

Güncelleme: 10.01.2025 - 16:58

Ünlü girişimci Elon Musk, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles bölgesinde çıkan ve yoğun tahribata neden olan yangınların ardından tartışmalara dahil oldu.

Musk, bilim insanlarının iklim değişikliğinin etkili olduğunu söylediği ve 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 130 binden fazla kişinin tahliye edilmesini gerektiren yangınlar hakkında görüşlerini paylaştı, ancak, bilim insanlarıyla aynı görüşte olmadığı anlaşıldı.

Musk, sahibi olduğu X platformunda 211 milyon takipçisine hitap ederek, "İklim değişikliğinin bir risk faktörü olduğu kesin, ancak panik yaratanların belirttiği kadar hızlı bir şekilde gelişmiyor," şeklinde konuştu.

Musk, bin 500'den fazla evin yok olmasının asıl nedeninin ise "saçma ve abartılmış düzenlemeler" ve "eyalet ile yerel düzeydeki kötü yönetim nedeniyle yaşanan su sıkıntısı" olduğunu savundu.

BİLİM İNSANLARININ YANITI

Bilim insanları ise konuyu oldukça net bir şekilde ele alıyor: Küresel ısınma, büyük ölçüde fosil yakıtların etkisiyle, orman yangınlarının ve fırtınaların şiddetini çok daha yüksek seviyelere taşıdı. Araştırmalar, orman yangınlarının daha sık ve yoğun hale geldiğini, alevlerin ise hızla yayıldığını ortaya koyuyor.

2024, kayıtlara göre en sıcak yıl olarak kayda geçerken, Los Angeles bölgesindeki yağış oranı 1877'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

KURAKLIK VE YÜKSEK SICAKLIK

Kuraklık, bitkileri yanmaya hazır çıralara dönüştürürken, yüksek sıcaklıklar da otları ve çalılıkları normalden daha kuru hale getirdi. Tüm bu koşullar, Santa Ana rüzgarlarının daha şiddetli esmesine neden oldu ve rüzgarın hızı saatte 160 kilometreye kadar çıktı.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Musk ve diğer Cumhuriyetçi politikacılar, orman yangınlarını Demokratlara muhalefet etmek için bir fırsat olarak görüyor. Trump, Kaliforniya'da balıkları korumak adına getirilen çevre düzenlemelerini eleştirdi ve bu düzenlemelerin su sıkıntısına neden olduğunu öne sürdü.

Ancak Pasifik Enstitüsü'nün eş kurucusu Peter Gleick, Trump'ın açıklamalarını “tamamen saçma” olarak nitelendiriyor. Gleick, "Kaliforniya’nın su politikaları ile itfaiyecilerin su bulamaması arasında bir bağlantı yok. Bunlar tamamen farklı konular" diyor.