Mustafa Balbay yazdı: 'Kazak yetkili: Amaç yeni Afganistan mı?'

09 Ocak 2022 Pazar, 16:10

Kazakistan’da 2 Ocak’ta Mangistau bölgesindeki Zhanaozen ve Aktau’da sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) zam yapılmasının üzerine halkın başlattığı ve hükümetin istifasına rağmen sürdürdüğü eylemlerin şiddete dönüşmesi, ülkede ve bölgede yeni bir dönemi başlattı.

Ülkede aktif görevde bulunan bir yetkili, kısa zamanda iç savaşı andıran görüntülerin ortaya çıkmasına sebep olan süreci gazetemiz yazarı Mustafa Balbay'a değerlendirdi.

“BUNUN DOĞALGAZ ZAMMI İLE BİR İLGİSİ YOKTU!”

Gelen zamlar sonrası kitlelerin sokağa dökülmesini değerlendiren Kazak yetkili, aslında bunun zamlarla ilgili olmadığını, saldırılan yerlere bakılırsa, bunların önceden seçilmiş hedefler olduğunun anlaşıldığını söyledi.

UYUYAN HÜCRELER BUGÜNÜ BEKLEMİŞ

Hükümetin de böyle bir duruma hazırlıklı olmadığına dikkat çeken yetkili, “Yıllarca ülkenin içinde uyuyan hücreler aktif hale gelecekleri günü beklemiş. Buradaki zafiyetin sorumluları şu anda görevden alınıyor, tutuklanıyor” diye konuştu.

Ana hedef olarak Almatı’nın seçilmesinin boşuna olmadığını kaydeden yetkili, “Türkiye’den örnek vermek gerekirse Almatı, Kazakistan’ın İstanbul’u. Tüm ekonominin yüzde 40, ticaretin yüzde 70’i burada” ifadelerini kullandı.

“BAHAR DEĞİL WİNTER İS COMİNG (KIŞ GELİYOR)”

Rusya’nın ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) ülkeye askeri yardım göndermesini de değerlendiren Kazak yetkili, şöyle konuştu:

“Rusya, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan, Ermenistan ve Belarus’un tarafı olduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ), 2 bin 500 kişilik bir kuvvet gönderdi. Bu kuvvet, müdahale için değil, aralarında teröristlerin de bulunduğu göstericilerin saldırabileceği stratejik noktaları korumak için. Bunlar altın ve benzeri zenginliklerin bulunduğu yerler, petrol kuyuları, Baykonur Uzay Merkezi...

Olayları renkli devrimler ya da bahar olarak sunmak isteyenler var ama bunun adı bahar olmaz. Belki “Winter is Coming” (kış geliyor) olur."

“YENİ BİR AFGANİSTAN MI?”

Bölgedeki gelişmeleri değerlendirmek için, “Kazakistan’da yaşanan karışıklığın hedefi yeni Afganistan yaratmak mı?” sorusunu iyi anlamak gerektiğini belirten Kazak yetkili, “Bu soruyu küçümsemeyin! Haritaya biraz yukarıdan bakınca Rusya ile Çin’in ortasındaki bu bölgenin konumu daha iyi anlaşılacaktır” dedi.

Kazak yetkili, “Kazakistan’ın Afganistanlaşmasını kim ister” sorusuna, “Bölgenin istikrarsızlaşması kimin işine geliyorsa...” yanıtını verdi.

Öte yandan, Kazakistan’a KGAÖ’den gelen yardımlar neticesinde ülke genelinde anayasal düzenin sağlandığını duyuran Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ulusa seslenişini Rusça yaparak müttefiklerine teşekkür etmişti.