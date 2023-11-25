Müteahhittin 50 milyon dolarlık teklifini reddetmişlerdi: Değeri belli oldu

Yayınlanma: 25.11.2023 - 15:16

Güncelleme: 25.11.2023 - 15:17

Zammits ailesi 15 yılı aşkın bir süredir Sydney, Quakers Hill'deki beş dönümlük, üç garajlı, altı yatak odalı evlerinde yaşıyor.

Mülkleri ve arazileri hemen hemen aynı kalırken, son yıllarda mahallelerinde çok şey değişti. Eski evlerin bir çoğu müteahhitler tarafından yıkıldı ve yerlerine sıra sıra iki katlı evler yapıldı.

50 MİLYON DOLARLIK TEKLİF

Zammit ailesi, evlerinin etrafı yeni yapılarla çevrili olmasına rağmen, arsalarını müteahhitlere vermeyi düşünmüyor. Mülklerini boşaltmaları ve arazilerini satmaları için kendilerine 50 milyon dolar teklif eden müteahhitlere karşı amansız bir duruş sergiliyor.

Ev sahibi Diane, bir zamanlar etraflarını süsleyen küçük kırmızı tuğlalı, bahçeli evlerden ve küçük kulübelerden övgüyle bahsediyor. Yerlerine yapılan evlerin ise tamamının birbirine benzediğini söylüyor.

EVİN ORİJİNAL DEĞERİ

Aile, evlerinin orijinal değerinin 1 milyon dolar civarında olduğunu söylüyor, fakat arsanın tamamında, her biri yaklaşık 1 milyon dolara satılabilecek 50 kadar mülk inşa edilebileceği için kendilerine bu kadar yüksek bir fiyat teklif edildiğine inanılıyor.

Zammitler, bu son derece cazip teklife rağmen yerlerinden kımıldamayı düşünmüyor.

KOMŞULAR MEMNUN

Komşuları ise "Satmayı reddettikleri için çok mutluyum Bu, çocuklarımız için çok daha güvenli olan bir sokağa sahip olduğumuz anlamına geliyor ve bahçedeki geniş çimenlik, çok fazla alanımız varmış gibi hissettiriyor. Diğer evler birbirine çok yakın olduğu için komşularımız bundan yararlanamıyor" diyor.

Ray White Quakers Hill'de emlakçılık yapan Taylor Bredin ise 7News'e demecinde, "Çoğu insan yıllar önce evlerini satarken, bu adamlar evlerini ellerinde tutmayı başardı. Tüm övgüler onlara. Kesinlikle benden daha güçlüler" diyerek, Zammits ailesinin asil duruşunu övüyor.