Müzik dünyasını sarsmıştı: Ölü bulundu

Yayınlanma: 26.02.2024 - 10:46

Güncelleme: 26.02.2024 - 10:46

Seul polisinden yapılan açıklamada, 40 yaşındaki Lee'nin stüdyosunda ölü bulunduğu belirtilirken, ölüm sebebine dair bir detay verilmedi.

Güney Kore basınında yer alan haberlerde yakınlarının Lee'yi stüdyosında yere yığılmış şekilde bulduğu ve ardından yetkilileri aradıkları kaydedildi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Lee, son 10 yılda, Roly Poly, NoNoNo, Up&Down ve Bboom Bboom gibi ünlü K-pop şarkılarının yapımcılığını üstlenmişti.

2011 AB Entertainment isimli yapım şirketini kuran Lee Ho-yang, 2017'de mali zorluklar yaşayarak iflas başvurusunda bulunmuştu.

Mahkeme, Lee'nin borçlarının yüzde 70'ini 10 yıl içinde ödemesini öngören bir yapılandırma planını kabul etmiş, Lee de o dönem sahip olduğu telif haklarının bir kısmını elden çıkarmıştı.

K-pop tarihinin en çok dinlenen şarkılarına imzasını atmasına rağmen Lee'nin son dönemde çalışacak yeni sanatçılar bulmakta zorlandığı belirtiliyordu.

Güney Koreli yapımcının ölümünden önce mali olarak yine zor duruma düştüğü ve son dönemde bir arkadaşından borç istediği öne sürüldü.

Lee Ho-yang, son aylarda hayatını kaybeden ikinci Güney Koreli ünlü oldu.

Aralıkta, Oscar ödüllü Parazit filmindeki rolüyle de bilinen Lee Sun-kyun arabasında ölü bulunmuştu. İntihar ettiği düşünülen ünlü aktör, uyuşturucu kullanımı iddiasıyla polis tarafından soruşturuluyordu.