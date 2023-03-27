Myanmar'da askeri yönetim, direniş gruplarına karşı taviz verilmeyeceğini açıkladı
Myanmar'da 2021 darbesi sonrası iktidara gelen askeri yönetim, silahlı direniş gruplarının "terör eylemleri" olarak adlandırdığı olaylarla kararlı bir şekilde mücadele etme sözü verdi.
Myanmar'da askeri hükümetin lideri Min Aung Hlaing, yönetiminin insan hakları sicilini eleştiren ülkeleri "terör destekçisi" olmakla suçladı.
BBC'nin aktardığına göre Min Aung Hlaing, "Myanmar silahlı kuvvetleri, bedeli ne olursa olsun, yönetimlerine karşı çıkanlarla savaşmaktan vazgeçmeyecek" ifadelerini kullandı.
Min, "halkın çıkarlarını mahvetmek isteyen teröristlerle" mücadele etmek için "önemli ilçelerde" sıkıyönetimin giderek daha fazla uygulandığını belirtti.
Ülkede seçimlerin eninde sonunda yapılacağını ve iktidarın "kazanan partiye" devredileceğini belirten Min, ancak devam eden çatışmalar göz önüne alındığında bunun ne zaman gerçekleşeceğinin belirsiz olduğunu söyledi.
2021'de iktidarı ele geçirmesinden bu yana askeri yönetimin, direniş gruplarına karşı çatıştığı biliniyor. Ülkedeki çatışmalar on binlerce insanın ölümüne ve bir milyondan fazla insanın da yerinden edilmesine neden oldu.
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