Myanmar'daki heyelanda onlarca kişi kayıp

22 Aralık 2021 Çarşamba, 10:40

Myanmar'ın kuzeyindeki yeşim taşı maden ocağında meydana gelen toprak kaymasında en az 70 kişinin kaybolduğu bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Myanmar'ın Kachin eyaletinin Hpakant bölgesindeki bir madende yerel saat 04.00'da heyelan meydana geldi.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, heyelanda kaybolanların çoğunun yasa dışı çalışan maden işçileri olduğu tahmin edildi.

YASAKLAR GÖRMEZDEN GELİNDİ

Dünyanın en büyük yeşim taşı kaynaklarına sahip olan Myanmar'da yıllar içinde çok sayıda maden kazası yaşandı.

Hpakant bölgesinde madenciliğin yasaklanmasına rağmen işsizlik ve koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik koşulları kötüleşen yerel halkın, yasakları görmezden geldiği ifade edildi.

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Birkaç gün önce en az 10 maden işçisinin, yine aynı bölgedeki bir madende gerçekleşen toprak kaymasında kaybolduğu bildirilmişti.

Çoğu göçmen 160'tan fazla maden işçisi 2020'de Hpakant'daki maden kazasında hayatını kaybetmişti.