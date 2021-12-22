Myanmar'daki heyelanda onlarca kişi kayıp
Myanmar'da meydana gelen heyelanda, onlarca kişinin kaybolduğu belirtildi.
Myanmar'ın kuzeyindeki yeşim taşı maden ocağında meydana gelen toprak kaymasında en az 70 kişinin kaybolduğu bildirildi.
BBC'nin haberine göre, Myanmar'ın Kachin eyaletinin Hpakant bölgesindeki bir madende yerel saat 04.00'da heyelan meydana geldi.
Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, heyelanda kaybolanların çoğunun yasa dışı çalışan maden işçileri olduğu tahmin edildi.
YASAKLAR GÖRMEZDEN GELİNDİ
Dünyanın en büyük yeşim taşı kaynaklarına sahip olan Myanmar'da yıllar içinde çok sayıda maden kazası yaşandı.
Hpakant bölgesinde madenciliğin yasaklanmasına rağmen işsizlik ve koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik koşulları kötüleşen yerel halkın, yasakları görmezden geldiği ifade edildi.
DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI
Birkaç gün önce en az 10 maden işçisinin, yine aynı bölgedeki bir madende gerçekleşen toprak kaymasında kaybolduğu bildirilmişti.
Çoğu göçmen 160'tan fazla maden işçisi 2020'de Hpakant'daki maden kazasında hayatını kaybetmişti.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
- Dilmen'den canlı yayında el hareketi
- İşte Kadıköy'ün ortasındaki dehşet anları
- Karadeniz’de korkutan görüntüler
- Dolarda dün gece neler yaşandı?
- Aradaki fark şaşırttı
- Yurttaşın cevabı yürekleri sızlattı
En Çok Okunan Haberler
- Son anketten çarpıcı sonuçlar
- Erdoğan'ı kızdıracak 'döviz' kapağı
- MHP’li başkanın, işçiye şiddet uyguladığı ortaya çıktı
- İstanbul'da ulaşıma dev zam!
- Erbaş’ın eşinden müftülük denetimi
- Akbank'tan 'Kur Korumalı Mevduat' açıklaması
- Erdoğan açıkladı, bankalar artırdı
- Erdoğan'dan 'faiz' itirafı
- Bakanlık açıkladı: Faizde üst sınır belli oldu
- LPG ve motorin fiyatlarında indirim