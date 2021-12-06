Myanmar’ın devrik lideri Su Çii, hapis cezası aldı
Myanmar’ın devrik lideri Aung San Suu Çii’nin, bir dizi suçlamayla yargılandığı davaların ilkinde 4 yıl hapis cezasına mahkum edildiği bildirildi.
BBC’nin haberine göre, devrik lider Suu Çii, halkı isyana teşvik etmek ve koronavirüs kurallarını ihlal etmekten suçlu bulundu. Suu Çii, hakkındaki tüm suçlamaları reddederken, Çii'nin 11 farklı suçlamayla yargılandığı belirtildi.
Ev hapsinde bulunan Suu Çii'nin, hapishaneye girip girmeyeceğinin ise belirsizliğini koruduğu ifade edildi. Myanmar eski Devlet Başkanı Win Myint'in de aynı suçlamalarla 4 yıl hapis cezasına mahkum edildiği öğrenildi.
MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE
Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.
Ülkede geniş katılımlı gösterilerin sürdüğü ve üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam edildiği öğrenildi.
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