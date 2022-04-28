Naftali Bennett'e ikinci kez tehdit mektubu gönderildi

28 Nisan 2022 Perşembe, 16:48

Salı günü İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Raanana kentindeki evine içinde mermi kovanı bulunan bir tehdit mektubu gönderilmişti.

İlk tehdit mektubunun ardından İsrail güvenlik güçleri, Bennett ailesine yönelik koruma ve güvenlik önlemlerini arttırmıştı.

İKİNCİ TEHDİT MEKTUBU GÖNDERİLDİ

Naftali Bennett'in ailesine son 48 saatte ikinci defa içinde kurşun bulunan bir tehdit mektubu gönderildiği bildirildi. Haaretz gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Bennett'in oğluna içinde mermi kovanı bulunan bir tehdit mektubu gönderildi.

Önceki tehdit mektubu ile ilgili soruşturma açan İsrail polisi ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından yeni olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bennett ailesini hedef alan ilk tehdit mektubunun ardından olayın ayrıntılarına ilişkin basına yayın yasağı getirilirken, yeni mektubun aynı şüpheli tarafından mı yoksa başka biri tarafından mı gönderildiği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.