Nahel'i öldüren polise destek için açılan fona para yağdı

Yayınlanma: 04.07.2023 - 09:40

Güncelleme: 04.07.2023 - 09:40

Polis memuru Florian M.’nin 27 Haziran'da, Cezayir asıllı 17 yaşındaki Nahel Merzouk adlı genci öldürülmesinin ardından patlak veren şiddetli protesto gösterileri 6. gününe girdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "5. gece itibariyle ülke çapında kamusal alanda 871 noktanın kundaklandığı, 577 aracın yakıldığı ve 74 binanın da hasar gördüğü" belirtildi.

TEPKİ ÇEKEN KAMPANYA

Öte yandan, ABD merkezli GoFundMe sitesi aracılığıyla Nahel'i öldüren polis memuruna destek için oluşturulan fona para yağdı.

4 Haziran itibariyle fon aracılığıyla toplanan toplam bağış miktarı 1 milyon 355 bin 760 avroya (yaklaşık 38.4 milyon TL) ulaştı.

Polis memuru için açılan fona ev sahipliği yapan Amerikan GoFundMe şirketi, bu girişimi "kullanım koşullarına uygun" olarak değerlendirdi.

FONUN ARKASINDAKİ İSİM

Fransız Milletvekili Eric Bothorel, "Nahel'in öldürülmesiyle ilgili olarak soruşturulan polis memuru için fon oluşturulması uygunsuzdur ve bir skandaldır" dedi.

Vali Laurent Nunez ise polis memuru için başlatılan destek fonuyla ilgili olarak "söylenecek bir şey olmadığını" söyledi.

Öte yandan oluşturulan fonun arkasında, aşırı sağcı Eric Zemmour'un destekçisi, Fransız siyasetçi Jean Messiha'nın olduğu görüldü.

Messiha, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "[Polis memuru] Florian M.’nin ailesini destekleyelim, çünkü o bir polis ve sadece işini yaptı. Onu ve polis güçlerimizi KİTLESEL olarak destekleyin! Şimdi ağır bir bedel ödüyor" ifadelerine yer verdi.



