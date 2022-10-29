Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi'ye saldıran şüpheli cinayetten gözaltında
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin eşine saldıran şüpheli David DePape cinayetten gözaltına alındı.
ABD polisi, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin San Francisco’daki evinde eşi Paul Pelosi’ye (82) dün çekiçle saldıran David DePape'yi (42), adam öldürmeye teşebbüs, birinci derece hırsızlık, ölümcül bir silahla saldırı ve ciddi bedensel yaralanma dahil bir dizi suçtan gözaltına aldı.
Paul Pelosi’nin saldırı sonrasında hastaneye kaldırıldığı, kafatasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı derin ve ciddi yaralar sebebiyle ameliyat edildiği belirtildi.
San Francisco polis şefi William Scott, düzenlediği basın toplantısında saldırının nasıl olduğunu açıklayarak saldırının kasıtlı olduğunu vurguladı. San Francisco polisi basın açıklamasında olayı şöyle tarif etti;
“Polisler olay yerine vardıklarında yetişkin bir erkek şüpheli ve Pelosi'nin kocası Paul ile karşılaştı. Polis, Pelosi'yi ve şüpheliyi bir elleri çekiç üzerindeyken gördü. Dakikalar sonra şüpheli, çekicin kontrolünü ele geçirdi ve Bay Pelosi'ye şiddetle saldırdı. Ekipler, zanlıyı hemen etkisiz hale getirerek elindeki silahı aldı.”
Meclis Başkanı Nancy Pelosi’nin Sözcüsü Drew Hammill saldırıyla ilgili dün şu açıklamayı yaptı;
“Bu sabahın erken saatlerinde Paul Pelosi, Meclis Başkanını görmek isteyerek hayatını tehdit eden ve güç kullanarak hareket eden bir saldırgan tarafından evinde saldırıya uğradı. Pelosi, Zuckerberg San Francisco Genel Hastanesine kaldırılarak burada kafatası kırığının, sağ kolunda ve ellerindeki ciddi yaralanmaların tedavisi için başarılı bir ameliyat geçirdi. Doktorları tam bir iyileşme bekliyor.”
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris saldırıyla ilgili “Doug ve ben, Meclis Başkanı Pelosi'nin kocası Paul Pelosi'ye yapılan saldırı karşısında dehşete düştük. Tüm Pelosi ailesi kalbimizde ve kendisine acil şifalar diliyoruz” dedi.
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