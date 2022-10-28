ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi'ye saldıran kişi "Nancy nerede?" diye bağırmış
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi'ye saldıran kişinin "Nancy nerede?" diye bağırdığı ve asıl hedefinin Nancy Pelosi olduğu öğrenildi.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 82 yaşındaki eşi Paul Pelosi'nin San Francisco'daki evinde saldırıya uğramasının ardından saldırıya ilişkin detaylar paylaşılmaya başlandı.
ABD basınında yer alan bilgiye göre,
saldırganın saldırıyı “hedef gözeterek” yaptığı ve eve girdikten sonra Paul
Pelosi’ye “Nancy nerede?” diye bağırdığı bildirildi. ABD Kongre Polisi ise Nancy
Pelosi’nin saldırının meydana geldiği sırada başkent Washington DC’de olduğu ve
yanında korumalarının bulunduğunu açıkladı.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi, San Francisco'daki evinde saldırıya uğramış, Pelosi hastaneye kaldırılırken, saldırganın da gözaltına alındığı bildirilmişti.
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