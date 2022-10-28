Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi kimdir? Paul Pelosi nedne saldırıya uğradı?

28 Ekim 2022 Cuma, 17:01

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 82 yaşındaki eşi Paul Pelosi, San Francisco'daki evinde uğradığı saldırı sonucu hastaneye kaldırıldı.

PAUL PELOSİ KİMDİR?

Paul Pelosi 15 Nisan 1940 tarihinde ABD'de doğdu. Pelosi, üç erkek çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak San Francisco'da doğup büyüdü. Babası, John Pelosi'dir. Pennsylvania'daki Malvern Hazırlık Okulu'ndan mezun oldu. Georgetown Üniversitesi'nde okudu. San Francisco merkezli bir gayrimenkul ve risk sermayesi yatırım ve danışmanlık firması olan Financial Leasing Services'in sahibidir.

PAUL PELOSİ'NİN ÖZEL YAŞAMI

Pelosi , 7 Eylül 1963'te ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile evlendi. Çifitn 5 çocuğu var.

PAUL PELOSİ NEDEN SALDIRIYA UĞRADI?

Nancy Pelosi'nin ofisinden yapılan açıklamada, "Saldırgan, Pelosi çiftlik evine zorla girdi. Şiddetli saldırıya maruz kalan Paul Pelosi, tedavi olmak üzere hastaneye kaldırıldı" denildi.

Açıklamada ayrıca "Saldırgan gözaltında ancak saldırının nedeni bilinmiyor" bilgisi paylaşıldı.

82 yaşındaki Paul Pelosi, Mayıs ayında bir trafik kazasına karıştıktan sonra alkollü araç kullanmaktan suçlu bulunmuştu. Kaliforniya, Napa County'de beş gün hapis cezasına çarptırıldı.







