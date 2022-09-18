Nanmadol tayfunu Japonya'ya yaklaşıyor: 4 milyon kişiye tahliye uyarısı yapıldı
Doğu Asya'da ortaya çıkan Nanmadol tayfununun yaklaştığı Japonya'da 4 milyonu aşkın kişiye tahliye uyarısı yapıldı.
Japonya Meteroloji Ajansı (JMA), ülkenin güneyindeki Kyuşu bölgesinde etkili olması beklenen Nanmadol tayfununa karşı 5. seviyede uyarı yaptı.
Afet uyarı sisteminin en yüksek seviyesi 5 koduyla gerçekleştirilen uyarı kapsamında 1,94 milyon hane ve 4 milyon 30 bin kişiye yönelik tahliye çağrısı yapıldı.
Uyarıda, 'Şimdiye kadar deneyimlenmemiş düzeydeki fırtınanın' bölgedeki Kagoşima eyaletinde rekor düzeyde yağışa yol açacağına dikkat çekildi.
Ülkede bu yıl meydana gelen 14. tayfun olarak tanımlanan 'Nanmadol'un', Şikoku, Çuugoku bölgelerine de doğrusal hareketli yağışlar taşıyacağı kaydedildi.
JMA'nın 5 kodlu uyarıyı sadece olağan dışı doğal afetlere yönelik yayımladığı biliniyor.
SEFERLER ETKİLENİYOR
Ajansın Hava Tahminleri Dairesi Direktörü Kurora Ryuta, sürati cuma gecesinden beri şiddetlenen tayfunun 'Daha önce hiç yaşanmadığını' bildirdi.
Ülkenin en büyük havayolu hizmet firmalarından Japonya Havayolları (JAL) ile All Nippon Airways toplamda 500'ü aşkın seferin iptal edildiğini duyurdu.
Japan Railways, şiddetli tayfuna yönelik uyarılar sonrası, bölge geneli demiryolu hizmet veren Kyuşu Şinkansen seferlerinin kısmen durdurulduğunu açıkladı.
Tokaido Shinkansen ve Sanyo Shinkansen seferlerinin de aksayabileceği kaydedildi.
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