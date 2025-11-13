Napolyon’un savaşta kaybettiği broş rekor fiyata satıldı

Fransız imparatoru Napolyon’un Waterloo Savaşı’ndan kaçarken kaybettiği elmas broş, Çarşamba günü Cenevre’de düzenlenen Sotheby’s müzayedesinde 3,5 milyon İsviçre frangından (yaklaşık 4,4 milyon dolar) fazla bir fiyata alıcı buldu. Böylece müzayede öncesi belirlenen tahmini üst sınırın çok üzerine çıkıldı.

Hem broş hem de kolye ucu olarak kullanılabilen parça, ortasında 13 karattan büyük oval bir elmas, çevresinde ise daha küçük pırlantalar taşıyor. Müzayedede broşun çekiç fiyatı 2,85 milyon frank olarak açıklandı; toplam tutar, komisyon ve ek ücretlerle birlikte 3,5 milyon frangı geçti.

Sotheby’s, broşun Napolyon’un İngiliz ve Prusya ordularından kaçarken çamurlu yollarda takılıp kalan kağıt ve eşyalarının bulunduğu bir taşıtın içinden çıkarıldığını aktardı.

Yaklaşık iki yüzyıl boyunca broş, Prusya Kraliyet Hanedanı Hohenzollern ailesinin miras koleksiyonunda yer aldı. Müzayede evi, satıcının kimliğini açıklamazken alıcının “özel bir koleksiyoncu” olduğunu duyurdu.

TAHT GİYME TÖRENİNDE TAKTIĞI TAŞ DA SATILDI

Müzayedede satışa çıkan diğer parçalar arasında, Napolyon’un 1804’teki taç giyme töreninde taktığı söylenen, 132 karattan büyük yeşil beril taşı da vardı. Bu parça, tahmini üst fiyatın 17 katına çıkarak 838 bin frank çekiç fiyatıyla satıldı.

77 Diamonds’ın yöneticisi Tobias Kormind, satışın bu kadar yüksek fiyata ulaşmasını, Paris’teki Louvre Müzesi’nden geçen ay çalınan Napolyon dönemine ait değerli mücevherlerin yarattığı uluslararası ilgiyi artırmasına bağladı.

Kormind, “Son Louvre soygununun ardından, tarihin en ünlü Fransız figürünün mirasına ait böyle bir eserin 3,5 milyon franka ulaşmasına şaşırmadım. Broş, Napolyon mücevherlerine yönelik küresel ilgilinin yeniden yükseldiği bir dönemde ortaya çıktı” dedi.

Sotheby’s aynı gün bir “yüksek mücevher” müzayedesi daha düzenledi; ancak müzayede başlamadan önce en dikkat çekici parçanın, “Glowing Rose” adı verilen 10 karatlık pembe elmasın satıştan çekildiğini duyurdu.

Müzayede evi, taşın “sahibiyle yapılan görüşmelerin ardından” listeden çıkarıldığını açıkladı ancak ayrıntı vermedi. Elmasın yaklaşık 20 milyon dolar getirmesi bekleniyordu.