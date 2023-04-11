NASA astronotları uzayda kendi ilaçlarını üretecek

Yayınlanma: 11.04.2023 - 15:58

Güncelleme: 11.04.2023 - 15:59

ABD Uzay Ajansı'ndaki (NASA) araştırmacılar, artık astronotların uzayda kendi ilaçlarını üretebileceğini duyurdu.

Araştırmacılar, bu hamlenin gelecekteki uzay görevlerinin başarısı için "kritik bir önem" taşıdığını söyledi.

Astronotların görevler sırasında uzay aracındaki mini laboratuvarlarda bakterileri kullanarak kendi ilaçlarını üretmelerine yardımcı olmak isteyen araştırmacılar çalışmalara başladı.

Geliştirilmesi planlanan ilaçların, astronotların uzay yolculuğunda "radyasyon hastalığı, kemik hasarı ve böbrek taşı" gibi risklere karşı koymasına yardımcı olacağı belirtildi.

Araştırmacılar, ilaçları Asclepios III Ay görevinde test etmeyi planlıyor.

NASA'DAN İLAÇ GELİŞTİRİLMESİNE YATIRIM

NASA yöneticilerinin de ilaç geliştirme çalışmalarına 630 bin Sterlin yatırım yaptığı kaydedildi.

NASA, astronotların kanser, merkezi sinir sistemi etkileri ve dejeneratif hastalıklar açısından yaşam boyu artan bir riskle karşılaştıklarını ifade etti.

"KRİTİK BİR GELİŞME OLACAK"

NASA, "Çeşitli dozlarda ve güçlerde radyasyona maruz kalma üzerine yapılan araştırmalar, kanser ve dejeneratif hastalıkların galaktik kozmik ışınlara veya güneş parçacık olaylarına maruz kalmaktan kaynaklanabileceğine dair güçlü kanıtlar sunmaktadır" açıklamasında bulundu.

NASA'nın Kaliforniya'daki Ames Araştırma Merkezi'nden Astrobiyolog olan Lynn Rothschild, "NASA, Alçak Dünya Yörüngesi'nin ötesinde uzay araştırmalarında yeni bir döneme girerken, uzayda etkili ilaç sağlama ihtiyacı ele alınmalıdır. Eğer başarılı olursak ilaçlarımız, uzun süreli derin uzay görevlerinde tıbbi operasyonları ve Dünya'daki yan uygulamaları destekleyecek kritik bir gelişme olacaktır" dedi.