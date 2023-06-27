NASA: Astronotların idrar ve terindeki suyun yüzde 98'i geri dönüştürülüyor

Yayınlanma: 27.06.2023 - 13:01

Güncelleme: 27.06.2023 - 13:01

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) geri dönüştürülen su miktarının yüzde 98'e ulaştığını duyurdu.

BBC bu gelişmenin, yakıt ikmali görevine gerek kalmadan daha uzun yolculukların yapılabileceği anlamına geldiğine dikkat çekti.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, UUİ'deki her astronot, bir günde yaklaşık 3,5 litre içme suyuna ihtiyaç duyuyor. İkmal zorluğu yüzünden istasyonda insan vücudunun ürettiği suyu içilebilir hale getirmenin yolları deneniyor.

Bu kapsamda Environmental Control and Life Support System (Çevresel Kontrol ve Yaşam Destek Sistemi) geliştirildi. Bu karmaşık sistem, suyun geri dönüştürülerek temizlenmesini amaçlıyor. Sistem sayesinde sadece idrar değil aynı zamanda nefes ve ter de yakalanıp geri dönüştürülüyor.

NASA, bu sistemde idrarı geri dönüştüren Urine Processor Assembly'e (İdrar İşlemci Tertibatı), Brine Processor Assembly (Salamura İşlemci Tertibatı) denen yeni bir parça ekledi. Böylece yüzde 93-94 olan toplam geri dönüştürülen su miktarı yüzde 98'e yükseldi.

Bu sistemde idrar bir dizi özel filtreden geçiyor. Kimyasal reaktör, kirlilik ve atıkları parçalıyor. Bunun ardından sensörler, suyun saflığını kontrol ediyor. Su, içilecek kadar temiz olana kadar aynı süreçten tekrar tekrar geçiyor. Ayrıca mikroplara karşı temiz suya iyot ekleniyor.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM"



NASA yetkililerinden Christopher Brown, "Bu, yaşam destek sistemlerinin gelişiminde ileriye doğru atılmış çok önemli bir adım" diyerek, şöyle devam etti:

"Diyelim ki istasyonda 100 litre su topladınız. Bunun 2 litresini kaybediyorsunuz ve geriye kalan yüzde 98 devri daim yapıyor. Bunu devam ettirmek epey müthiş bir başarı."

Sistemden sorumlu Jill Williamson ise "Mürettebat idrar içmiyor. Dünya'da içtiğimizden daha temiz olacak şekilde geri dönüştürülmüş, filtrelenmiş ve temizlenmiş su içiyorlar" diye konuştu.