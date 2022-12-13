NASA kişisel bakım ürünlerinin geliştirilmesi için anlaşma yaptı
NASA astronotlara özel kişisel bakım ürünleri için Colgate-Palmolive ile anlaşma imzaladı.
NASA astronotların kıyafetlerinden orada tüketecekleri yiyeceklere kadar farklı marka ve şirketlerle anlaşmalar yapıyor. En son duyurulan anlaşmada ise NASA astronotların kişisel bakımı için Colgate-Palmolive ile anlaştı. Hem uzaydaki astronotlar hem de dünyadaki kişiler için ağız sağlığı, kişisel bakım ve cilt sağlığına yönelik yenilikçi ürünler geliştirilecek.
NASA ASTRONOTLARI İÇİN ÖZEL ÜRÜNLER İSTİYOR
Yeni yapılan anlaşmaya göre Colgate-Palmolive, yeni ürünlerini daha inovatif olarak geliştirecek. Colgate-Palmolive, daha az su gerektiren ürünler ile uzay yolculuğuna dayanıklı ambalajlar üzerinde çalışacak. Şirket bir diğer yandan anlaşma kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) bazı testler yapacak.
Eski astronotlarından Cady Coleman da Colgate-Palmolive için danışman olacak. Yaptığı açıklamada:
"Uluslararası Uzay İstasyonu, Ay'a ve Mars'a yapılacak gelecekteki görevler için test alanımızdır. Mikro yerçekiminde mürettebat sağlığını ve performansını nasıl optimize edeceğimizi anlamak için önemli bir fırsat sunuyor. ''
Colgate daha önce de araştırmalar yürütmüştü.
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