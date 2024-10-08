NASA, rekorları alt üst etti: 'Güneş sistemi keşfimizi dönüştürebilecek...'

Yayınlanma: 08.10.2024 - 12:37

Güncelleme: 08.10.2024 - 12:37

Bu dönüm noktasına, uzayın derinliklerine mesaj göndermek için lazer kullanmanın mümkün olup olmadığını araştıran NASA'nın Derin Uzay Optik İletişim teknolojisi gösterisiyle ulaşıldı.

Lazerler günümüzde kullanılan radyo frekanslarının 100 katına varan hızlarda veri gönderebilmekte, bu da daha karmaşık ve yüksek çözünürlüklü verilere olanak tanımakta, ancak aynı zamanda çalışmak için çok daha fazla hassasiyet gerektirmektedir.

Ekim 2023'te fırlatılan Psyche uzay aracına gönderildi. Ana görevi aynı adı taşıyan bir asteroidi incelemek olan Psyche, aynı zamanda uzayda lazer iletişimini test etmek için NASA deneyini de taşıyor.

Yaklaşık 460 milyon kilometreye denk gelen bu mesafe, Dünya ile Mars arasındaki en uzak mesafeye denk geliyor.

Nasa, lazer teknolojisinin güneş sistemimizin diğer keşiflerinin yanı sıra Mars'a yapılacak gelecekteki mürettebatlı görevleri güçlendirmeye yardımcı olabileceğini umuyor ve bu nedenle başarılı test büyük bir atılıma işaret ediyor.

NASA'nın Jet İtiş Gücü Laboratuvarı'nda projenin operasyon sorumlusu olan Meera Srinivasan, şunları söyledi:

“Bu önemli bir dönüm noktası. Lazer iletişimi çok yüksek düzeyde hassasiyet gerektiriyor ve Psyche ile fırlatmadan önce en uzak mesafelerde ne kadar performans düşüşü göreceğimizi bilmiyorduk. Şimdi takip etmek ve işaretlemek için kullandığımız teknikler doğrulandı ve optik iletişimin güneş sistemini keşfetmek için sağlam ve dönüştürücü bir yol olabileceği teyit edildi.”

Nasa yöneticisi Bill Nelson, X'ten yaptığı paylaşımda ekibe tebriklerini ileterek, “Bu olağanüstü başarı güneş sistemini keşfetme yöntemimizi dönüştürecek” dedi.





Geçen yılın sonlarında NASA, 10 milyon mil uzaklıktan bu tür bir iletimi başarıyla tamamladığını duyurmuştu. O zamandan bu yana geçen süre içinde Psyche Dünya'dan daha da uzaklaşmaya devam ederken bir dizi rekor kırdı.





Buna uzaydan ışınlanan ilk ultra yüksek çözünürlüklü video da dahildir. Bu olay geçen yılın sonlarında Psyche'nin Taters adlı bir kedinin fotoğraflarını göndermesiyle gerçekleşti.