NASA, gizemli 'titreşim' sesinin kaynağını açıkladı: 'Boeing uzay aracından...'

Yayınlanma: 03.09.2024 - 11:12

Güncelleme: 03.09.2024 - 11:12

Haziran ayında Dünya'dan ayrılan astronotlar Barry 'Butch' Wilmore ve Sunita Williams, Boeing'in ilk seferinde sekiz günlük bir yolculuğa çıkmıştı. Ancak, planlananın aksine, neredeyse üç ay sonra Wilmore ve Williams hala uzayda, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalmış durumda.

Starliner, arızalı iticiler ve sızdıran helyum gibi sorunlar bildirerek, astronotların geçici olarak ISS'de kalmasına neden oldu.

Uzay aracının, bu sorunları çözmek için 6 Eylül'de insan taşımadan dünyaya dönmesi planlanıyor. Ancak, Starliner'ın ISS'ye yanaştığı sırada Wilmore, garip sesler duyduğunu bildirdi.

Houston'daki Johnson Uzay Merkezi ile iletişime geçen Wilmore, "Starliner hakkında bir sorum var. Hoparlörden garip bir ses geliyor ve bunun Starliner ile bağlantılı olup olmadığını bilmiyorum" dedi. NASA, sesin kaydını aldıktan sonra 'vuruş' şeklinde bir ses duyduklarını ve konuyu araştıracaklarını bildirdi.

NASA'nın yaptığı açıklamaya göre, bu ses, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun karmaşık ses sistemi nedeniyle oluşan bir geri bildirimden kaynaklanıyor. Ses sistemi, çok sayıda uzay aracı ve modülün birbirine bağlanmasına izin veriyor ve bu tür sesler ve geri bildirimler yaygın.

Wilmore ve Williams, Starliner ile Eylül'de dönme planlarının değişmesi üzerine, 2025 Şubat'ında SpaceX'in Crew-9 görevi ile dünyaya dönmeyi bekliyor. Sekiz günlük bir yolculuk olarak planlanan bu görev, beklenenden çok daha uzun sürüyor.

Bu durum, Wilmore tarafından bildirilen hoparlör geri bildiriminin mürettebat, Starliner veya istasyon operasyonları üzerinde herhangi bir teknik etkisi olmadığına dair NASA'nın açıklamalarıyla destekleniyor.