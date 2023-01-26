NASA, yeni uzay aracının konseptini tanıttı

NASA, Satürn'ün en büyük uydusu Titan üzerinde keşif ve analiz yapmak için TitanAir adlı yeni bir uzay "deniz uçağı" konseptini tanıttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 09:26
NASA, yeni uzay aracının konseptini tanıttı
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NASA, TitanAir adlı yeni bir uzay "deniz uçağı" konseptini tanıttı.

Uçağın, geliştirildiği takdirde Satürn'ün en büyük uydusu Titan üzerinde uçarak keşif ve analiz yapacağı belirtildi.

Planet Enterprises'dan Quinn Morley, uçağın konseptini tasarlayan kişi olarak, uçağın kanatları aracılığıyla yoğuşmayı "emeceğini" açıkladı.

Morley, "Tital Flyer konsepti, ön kenar kanat kaplamasının geçirgen bir bölümü aracılığıyla metan yoğuşmasını ve organik maddeleri emmeyi amaçlıyor. Kanadın iç kısmındaki kılcal özellikler bu yutulan malzemeyi toplayacak ve daha sonra uçağın içindeki bilim araçlarına yönlendirilebilecek sürekli bir sıvı akışı halinde birleştirecektir. Titan'da göller metandan oluşuyor" dedi.

NASA, Titan'da uçmanın, düşük yerçekimi nedeniyle "nispeten kolay" olacağına inanıyor.

NASA, uçağın, Titan'ın gökyüzünde uçabileceğini ve göllerinde "Dünya'daki bir deniz uçağı gibi" yelken açabileceğini belirtti.


NASA satürn

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