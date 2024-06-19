Ünlü ekonomist 'büyük finansal çöküş' için tarih verdi: 'Bir kaç ay içinde...'

Yayınlanma: 19.06.2024 - 13:53

Güncelleme: 19.06.2024 - 13:53

Fox News'e demecinde, 'merkez bankaları tarafından şişirilen balonun henüz patlamadığı' ve tarihin en büyük ekonomik krizinin kapıda olduğu uyarısında bulunan Dent, "1925-29 yılları arasında patlayan doğal bir balondu. Arkasında herhangi bir teşvik yoktu. Fakat bu yeni bir durum ve daha önce böylesi hiç yaşanmadı" dedi.

Konuşmasında, "Akşamdan kalma olduğunuzda tekrar iyi hissedebilmek için ne yaparsınız? Daha fazla içersiniz. Onların yaptıkları şey de bu" diyen Dent, sözlerine şöyle devam etti:

"Balon 14 yıldır şişmeye devam ediyor. Normal şartlar altında beş ila altı yılda patlaması gerekirken bu defa süre uzadı. Dolayısıyla 2008-2009 yılları arasında yaşadığımızdan daha büyük bir çöküşü beklemek durumundayız..."

BORSALAR ÇÖKECEK

ABD hisse senetleri Mayıs ayını Nasdaq'ın yüzde 6,9'luk yükselişiyle, kazançla kapattı. Ayrıca, S&P 500 yüzde 4.8 ve Dow Jones yüzde 2.3 artış gösterdi. Ancak Dent, bunun geçici olduğunu iddia ediyor ve Amerikan borsaları için şu tahminde bulunuyor:

"S&P'nin zirveden yüzde 86, Nasdaq'ın ise yüzde 92 düştüğünü göreceğiz. Nvidia gibi kahraman bir hisse senedi, ne kadar iyi olursa olsun, ki harika bir şirket, yüzde 98 düşecek. Bu iş bitti. Size şunu söyleyebilirim ki tarihte sonu kötü bitmeyen tek bir balon bile olmadı ve bu seferki çok daha büyük ve hacimli."

KONUT FİYATLARI ÇAKILACAK

Dent, aynı iddiayı Aralık ayında da dile getirmiş, ancak zamanlamasını değiştirerek piyasanın dip noktalarının 2025'in başları ile ortaları arasında görülebileceğini söylemişti.

Dent'e göre, balonun merkezinde gayrimenkul krizi yer alıyor ve konut fiyatlarının, 2012'nin en düşük seviyelerine ineceğini öngörüyor.

"Tarihte hiçbir zaman konutlar bu kadar yaygın bir şekilde sahiplenilmemiş ve bu kadar çok insan ikinci ve bazen üçüncü evlerine sahip olmamıştır" diyen Dent, Çin ve Japonya gibi ülkelerde yaşayan zenginlerin, artan sayıda boş mülkü, potansiyel bir piyasa çöküşüne karşı teminat olarak satın aldığını da vurguluyor.

KRİZİN SORUMLUSU KİM?

Bazı eleştirmenler, Dent'in hipotezini "çılgınca" olarak nitelendirirken, kendisini korku tacirliği yapmakla suçluyor.

Ancak Dent, sadece "gördüklerimi söylüyorum" diyerek eleştirilere yanıt veriyor ve büyük krize, "merkez bankalarının havadan para basma gücü" neden olacak diyor.

Dent, sözlerini şöyle noktalıyor:

"Hükümet bu balona, daha güçlü performans göstermesi için tamamen yapay bir ilaç enjekte etti. İnsanlık tarihi açıkça gösteriyor ki hiçbir şeyi bedavaya elde edemezsiniz ve balonlar her zaman patlar. Bu çok ama çok yüksek bir olasılıktır..."

HARRY DENT KİMDİR?

Harry Dent, finansal piyasalar ve ekonomik tahminler konusunda tanınan Amerikalı bir yazardır. Harvard İşletme Okulu'ndan MBA derecesine sahip olan Dent, kariyerine stratejik danışman olarak başlamış ve ardından ekonomik döngüler üzerine yoğunlaşmıştır.

Dent'in en bilinen özelliği, ekonomik balonlar ve krizler üzerine yaptığı öngörülerdir. Kendi adıyla kurduğu "Dent Research" adlı araştırma firmasında ekonomik analizler ve tahminler yapmaktadır. Yıllar içinde çeşitli kitaplar yazmış ve bu kitaplarda demografik değişimlerin ekonomik etkileri, tüketici davranışları ve piyasa döngüleri gibi konuları ele almıştır.