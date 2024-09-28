Nasrallah'ın ölümü doğrulandı: Hizbullah'ın olası yeni lideri Haşim Safiyüddin kimdir?

Yayınlanma: 28.09.2024 - 17:25

Güncelleme: 28.09.2024 - 17:25

İsrail’in Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın öldürülmesinin ardından, örgütün yeni lideri olarak Haşim Safiyüddin’in ismi gündeme geldi.

Safiyüddin, Nasrallah’ın kuzeni olup, Hizbullah’ın İcra Konseyi başkanlığını yürütüyor ve örgütün hem siyasi hem de askeri operasyonlarını yöneten Cihad Konseyi’nde önemli bir rol oynuyor.

HİZBULLAH İÇİNDEKİ YÜKSELİŞİ

Nasrallah ile fiziksel benzerliği ve İslam peygamberi Muhammed’in soyundan gelmesi, Safiyüddin’in liderlik yarışında güçlü bir aday olarak görülmesine katkı sağlıyor.

Safiyüddin, uzun yıllar Hizbullah’ın iç işleyişinde etkili olmuş, özellikle ABD politikalarına karşı yaptığı sert açıklamalarla dikkat çekmişti.

ABD tarafından 2017’de terörist olarak tanımlanan Safiyüddin, Hizbullah’ın İsrail ve Batı karşıtı direnişini sürdürme konusunda kararlılığını dile getiriyor.

Nasrallah’ın ölümünün ardından, Safiyüddin’in liderliği devralıp devralmayacağı ise merak konusu.