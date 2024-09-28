Nasrallah'ın ölümü doğrulandı: Hizbullah'ın olası yeni lideri Haşim Safiyüddin kimdir?

Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah’ın öldürülmesinin ardından, örgüt liderliğine geçmesi beklenen Haşim Safiyüddin öne çıkıyor. Safiyüddin, hem siyasi hem askeri faaliyetlerde önemli roller üstlenmiş bir isim olarak biliniyor.

Nasrallah'ın ölümü doğrulandı: Hizbullah'ın olası yeni lideri Haşim Safiyüddin kimdir?
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 28.09.2024 - 17:25

İsrail’in Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın öldürülmesinin ardından, örgütün yeni lideri olarak Haşim Safiyüddin’in ismi gündeme geldi.

Safiyüddin, Nasrallah’ın kuzeni olup, Hizbullah’ın İcra Konseyi başkanlığını yürütüyor ve örgütün hem siyasi hem de askeri operasyonlarını yöneten Cihad Konseyi’nde önemli bir rol oynuyor.

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Nasrallah ile fiziksel benzerliği ve İslam peygamberi Muhammed’in soyundan gelmesi, Safiyüddin’in liderlik yarışında güçlü bir aday olarak görülmesine katkı sağlıyor.

Safiyüddin, uzun yıllar Hizbullah’ın iç işleyişinde etkili olmuş, özellikle ABD politikalarına karşı yaptığı sert açıklamalarla dikkat çekmişti.

ABD tarafından 2017’de terörist olarak tanımlanan Safiyüddin, Hizbullah’ın İsrail ve Batı karşıtı direnişini sürdürme konusunda kararlılığını dile getiriyor.

Nasrallah’ın ölümünün ardından, Safiyüddin’in liderliği devralıp devralmayacağı ise merak konusu.


Etiketler: #Hasan Nasrallah #hizbullah #israil

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