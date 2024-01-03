Nasrallah’tan ‘Aruri’nin öldürülmesinin ardından dikkat çeken açıklama: Buna sessiz kalmayacağız!

Yayınlanma: 03.01.2024 - 22:00

Güncelleme: 03.01.2024 - 22:00

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İran'ın eski Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölümünün 4. yılı dolayısıyla başkent Beyrut'ta düzenlenen anma törenine video konferans aracılığıyla katıldı.

Nasrallah, televizyonlarda yayımlanan açıklamasında Hamas’ın kurucularından Salih El Aruri’nin Hizbullah'ın kalesi olarak kabul edilen Dahiye’de öldürülmesi hakkında konuştu.

'BUNA SESSİZ KALMAYACAĞIZ'

Aruri’nin öldürülmesinin “büyük ve tehlikeli bir suç” olduğunu kaydeden Nasrallah, “buna sessiz kalmayacaklarını” dile getirdi.

'SÜLEYMANİ ONLARI MEZARINDAN TAKİP EDİYOR'

İran'ın üst düzey komutanı Kasım Süleymani'nin 2020 yılında Bağdat Havaalanı'nda bir ABD insansız hava aracı saldırısında öldürülmesi nedeniyle düzenlenen törende gerçekleştirilen bombalı saldırıya değinen Nasrallah, “Kasım Süleymani onları hayattayken olduğundan daha fazla korkutuyor. Onları mezarından takip ediyor” dedi.

Nasrallah, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarla ilgili olarak da gerçekleştirdikleri saldırıların Tel Aviv’in savaşı daha geniş bir alana yaymasına engel olduğunu söyledi.

'BİZİMLE SAVAŞ MALİYELİ OLUR'

İsrail’i işaret ederek “Bizimle savaşın çok maliyetli olacağını söylüyorlar” diyen Nasrallah, Lübnan’a karşı savaştan herkesin pişman olacağını, Hizbullah’ın sonuna kadar savaşacağını ifade etti.

Hizbullah Genel Sekreteri, "düşmanın saldırması durumunda kuralsız ve sınırsız bir savaş yürüteceklerini" belirtti.

Hamas’ın İsrail’e saldırdığını günü anımsatan Nasrallah, “7 Ekim’den beri neler oldu? Gelecekte neler olacak?.. İsrail zayıfladı” ifadesini kullandı.

CUMA GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ

Hizbullah lideri, beklenen konuşmasını iki kısma ayırdığını, ikinci kısmın cuma günü yayınlanacağını ifade etti ve “Allah beni yaşatırsa” diye ekledi.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın üst düzey isimlerinden Salih el Aruuri, dün İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği insansız hava aracı saldırısında hayatını kaybetti. Saldırıda Aruri ile birlikte 6 Hamas yetkilisi daha öldürülmüştü.