Nasrallah'tan Netanyahu'ya mesaj: Savaşı kaybetti

Yayınlanma: 14.03.2024 - 08:30

Güncelleme: 14.03.2024 - 08:30

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Hizbullah'ın ramazan ayı münasebetiyle düzenlediği programa video-konferans aracılığı ile katıldı.

Konuşmasında İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılara değinen Nasrallah, Netanyahu'ya hitaben, "Refah'a girseler dahi savaşı kaybettiklerini, Hamas'ı ve direnişi ortadan kaldıramayacaklarını" söyledi.

Nasrallah, Lübnan'ın güneyindeki sınırı üzerinde yaşanan çatışmalarda İsrail'in ölen askerler ve hedef alınan askeri araçların sayısını "büyük bir gizlilikle" açıklamadığını vurguladı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırıları nedeniyle 5 ay içerisinde meydana gelen "ekonomik kayıplara" değinen Nasrallah, "Lübnan'ın güneyindeki ekonomik kaybı, işgalin (İsrail'in) kuzeydeki ağır kaybı ile karşılaştırılmaz" dedi.