Nasrallah'tan Netanyahu'ya mesaj: Savaşı kaybetti
Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Refah'a girseler dahi savaşı kaybettiğini ve Hamas'ı ortadan kaldıramayacağını belirtti.
Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Hizbullah'ın ramazan ayı münasebetiyle düzenlediği programa video-konferans aracılığı ile katıldı.
Konuşmasında İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılara değinen Nasrallah, Netanyahu'ya hitaben, "Refah'a girseler dahi savaşı kaybettiklerini, Hamas'ı ve direnişi ortadan kaldıramayacaklarını" söyledi.
Nasrallah, Lübnan'ın güneyindeki sınırı üzerinde yaşanan çatışmalarda İsrail'in ölen askerler ve hedef alınan askeri araçların sayısını "büyük bir gizlilikle" açıklamadığını vurguladı.
İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırıları nedeniyle 5 ay içerisinde meydana gelen "ekonomik kayıplara" değinen Nasrallah, "Lübnan'ın güneyindeki ekonomik kaybı, işgalin (İsrail'in) kuzeydeki ağır kaybı ile karşılaştırılmaz" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Murat Kurum'dan canlı yayında yeni gaf
- Erdoğan'ın koruma ekibi kaza yaptı
- 'Arkamda oturuyordu, anlatsın'
- Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi!
- CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili yeni gelişme!
- Dünyanın kamera konusunda en iyi telefonu belli oldu
- Eros'un katili hakkında karar
- DEM Parti'den ilk açıklama geldi!
- Aykut Kocaman'dan şampiyonluk yorumu!
- İbrahim Keloğlan için tutuklama talebi!