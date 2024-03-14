Nasrallah'tan Netanyahu'ya mesaj: Savaşı kaybetti

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Refah'a girseler dahi savaşı kaybettiğini ve Hamas'ı ortadan kaldıramayacağını belirtti.

AA
Yayınlanma: 14.03.2024 - 08:30
Nasrallah'tan Netanyahu'ya mesaj: Savaşı kaybetti
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Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Hizbullah'ın ramazan ayı münasebetiyle düzenlediği programa video-konferans aracılığı ile katıldı.

Konuşmasında İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılara değinen Nasrallah, Netanyahu'ya hitaben, "Refah'a girseler dahi savaşı kaybettiklerini, Hamas'ı ve direnişi ortadan kaldıramayacaklarını" söyledi.

Nasrallah, Lübnan'ın güneyindeki sınırı üzerinde yaşanan çatışmalarda İsrail'in ölen askerler ve hedef alınan askeri araçların sayısını "büyük bir gizlilikle" açıklamadığını vurguladı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırıları nedeniyle 5 ay içerisinde meydana gelen "ekonomik kayıplara" değinen Nasrallah, "Lübnan'ın güneyindeki ekonomik kaybı, işgalin (İsrail'in) kuzeydeki ağır kaybı ile karşılaştırılmaz" dedi.


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