İsrail engellemişti: Türk yardım gemisine yeşil ışık
Yardım için Türkiye'den Gazze'ye giden gemi, İsrail limanında mahsur kaldı. BM sözcüsü, İsrail'in yardım gemisinin geçişine yeşil ışık yaktığını açıkladı.
İsrail, Aşdod limanında mahsur kalan bir Türk insani yardım sevkiyatı gemisinin engellemesini kaldırdı. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) sözcüsü; un, nohut, şeker ve yemeklik yağ gibi yardım malzemeleri taşıyan geminin Gazze'ye doğru yola çıktığını söyledi.
UNRWA sözcüsü, "Şimdilik söyleyebileceğimiz şey, haftalardır İsrail limanında mahsur kalan buğday ununun ilk partisinin Gazze'ye ulaştığıdır. Geri kalanının serbest bırakılması için BM Dünya Gıda Programı (WFP) ile birlikte çalışıyoruz" dedi.
Middle East Eye'da yer alan habere göre, Türkiye, WFP'nin UNRWA ile işbirliği içinde savaştan zarar gören Gazze'ye sevkiyat yapmasına izin vererek çıkmazı sona erdirmek için İsrailli yetkililerle anlaştı.
Gemideki 13 personelin 7 Ekim günü düzenlenen "Aksa Tufanı" operasyonuna katıldığına dair iddiaların ve bazı İsrailli müteahhitlerin BM ajansıyla çalışmayı bırakmasının ardından yaklaşık bir ay boyunca engellenmişti.
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