Natanz nükleer tesisi nerede? Natanz Nükleer Tesisi yerin kaç metre altında? Natanz nükleer tesisinde radyoaktif sızıntı var mı?

İran’ın Viyana Daimi Temsilcisi Rıza Necefi, Natanz’daki yer altı nükleer tesisin saldırıya uğradığını duyurdu. Ancak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), ABD ve İsrail’in nükleer tesisleri vurduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını açıkladı. Peki, Natanz nükleer tesisi nerede? atanz Nükleer Tesisi yerin kaç metre altında? Natanz nükleer tesisinde radyoaktif sızıntı var mı?

NATANZ NÜKLEER TESİSİ NEREDE?

Natanz Nükleer Tesisi resmi adıyla Shahid Ahmadi Roshan Nükleer Tesisi, İran'ın Natanz şehrinde bulunan, uranyum zenginleştirmek amacıyla kurulmuş nükleer tesistir. Bu merkez İran'ın nükleer programının bir parçasıdır. Bu merkezin yer altı zenginleştirme tesisi, yaklaşık 7,6 m (25 ft) kalınlığında beton bir kalkanla korunmaktadır.

NATANZ NÜKLEER TESİSİNDE RADYOAKTİF SIZINTI VAR MI?

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, ABD ile İsrail'in saldırı düzenlediği İran'a komşu ülkelerde normal seviyelerin üzerinde radyasyon artışı tespit edilmediğini belirtti.