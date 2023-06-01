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NATO Dışişleri Bakanları Oslo’da toplandı

NATO Dışişleri Bakanları Norveç’in başkenti Oslo’da gerçekleştirilen gayriresmi toplantıda bir araya geldi. Oslo'da toplanan dışişleri bakanları, toplantının ardından aile fotoğrafı çektirdi.

İHA
Yayınlanma: 01.06.2023 - 14:23
NATO Dışişleri Bakanları Oslo’da toplandı
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NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı, Norveç’in başkenti Oslo’da başladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tartışılacak çok önemli konuların olduğunu belirterek, Ukrayna savaşı, NATO’nun caydırıcılığı, savunma harcamaları, Hint-Pasifik ortaklarıyla ilişkiler ve İsveç’in NATO’ya üyeliği konularının ele alınacağını söyledi.

Ev sahibi Norveç’in Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt de yaptığı konuşmada, dışişleri bakanlarını Oslo’da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. NATO ülkelerinin birbirine her zamankinden daha bağlı olduğunu söyleyen Huitfeldt, toplantıda Ukrayna’ya verilen desteğin nasıl arttırılacağı, NATO’nun kuzeydeki askeri varlığının Rusya ordusunun eylemlerini takip etmesi, enerji ve doğalgaz konularını görüşeceklerini ifade etti.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Gayriresmi Toplantı için bir araya gelen bakanlar, Ukrayna ve Enerji konularının görüşüldüğü toplantının ardından aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Fotoğraf çekiminin ardından bakanlar salondan ayrıldı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.


NATO Norveç Oslo

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