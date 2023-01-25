NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı Oslo'da yapılacak

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Norveç'te 31 Mayıs'ta yapılacak gayriresmi toplantıda bir araya gelecek.

AA
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 18:30
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı Oslo'da yapılacak
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NATO'dan yapılan açıklamada, Norveç'in ev sahipliği yapmayı teklif ettiği toplantının, 31 Mayıs-1 Haziran'da başkent Oslo'da yapılacağı bildirildi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Norveç'in teklifi için müteşekkirim. NATO dışişleri bakanlarıyla memleketimde buluşmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, toplantıda Ukrayna'daki savaşın değiştirdiği güvenlik durumunu ve Ukrayna'ya desteğin ele alınacağını belirtti.

Toplantı, aynı zamanda Litvanya'da 11-12 Temmuz'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlık niteliği taşıyor.


NATO Norveç dışişleri

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