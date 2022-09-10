NATO duyurdu: Kosova'daki asker sayısını geçici olarak artırıyor
NATO'nun Kosova Gücü (KFOR) bünyesindeki asker sayısı yapılacak tatbikat nedeniyle geçici olarak artırılacak.
NATO-KFOR'dan yapılan açıklamaya göre, 27 Eylül-2 Kasım tarihlerinde yedek birimler için yürütülecek tatbikat nedeniyle KFOR'un sahadaki asker sayısında artış olacak.
Tatbikat öncesinde 11 Eylül'de İngiltere'den gelecek askeri birlik, KFOR personeliyle uyum faaliyetleri yürütecek.
Tatbikatta KFOR'un yüksek hazırlık seviyesini sürdürmek için eğitimler yapılacak. Tatbikatın sonunda İngiltere'den gelen birlik Kosova'dan ayrılacak ve ülkelerine dönecek.
KFOR
KFOR, Kosova-Sırbistan savaşından sonra 1999'da Kosova'da barışın ve istikrarın korunması amacıyla BM Güvenlik Konseyi kararıyla kurulmuştu.
KFOR, son olarak Temmuz sonunda Kosova-Sırbistan arasında kimlik ve araç plakaları konusunda gerginlik çıkması üzerine Kosova'da istikrarın bozulması durumunda müdahaleye hazır olduğunu açıklamıştı.
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