NATO, Ermenistan'ı ittifaka katılmaya çağırdı
NATO'nun Avrupa Genişleme Komitesi Başkanı Gunther Fehlinger, Ermenistan'ı Kuzey Atlantik İttifakı'na katılmaya çağırdı.
X platformunda bir paylaşımda bulunan NATO'nun Avrupa Genişleme Komitesi Başkanı Gunther Fehlinger, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a hitaben "Ermenistan'ı NATO'ya katılmaya çağırıyorum" diye yazdı.
Sputnik'te yer alan habere göre, ABD Başkanı Joe Biden'ı da gönderisine etiketleyen Fehlinger, "Ermenistan'ı koru" dedi.
I call Armenia ???? to join NATO @NikolPashinyan— Gunther Fehlinger (@GunterFehlinger) September 3, 2023
Protect Armenia ???? @POTUS pic.twitter.com/4eZs3PAYzH
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