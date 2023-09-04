NATO, Ermenistan'ı ittifaka katılmaya çağırdı

NATO'nun Avrupa Genişleme Komitesi Başkanı Gunther Fehlinger, Ermenistan'ı Kuzey Atlantik İttifakı'na katılmaya çağırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2023 - 13:15
NATO, Ermenistan'ı ittifaka katılmaya çağırdı
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X platformunda bir paylaşımda bulunan NATO'nun Avrupa Genişleme Komitesi Başkanı Gunther Fehlinger, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a hitaben "Ermenistan'ı NATO'ya katılmaya çağırıyorum" diye yazdı.

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD Başkanı Joe Biden'ı da gönderisine etiketleyen Fehlinger, "Ermenistan'ı koru" dedi.


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