NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye kilit bir rol oynadı

21 Kasım 2022 Pazartesi, 14:00

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin arabuluculuk rolünü değerlendirdi.

Stoltenberg, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasında, esir değiş-tokuşlarında çok kilit ve önemli bir rol oynadı" ifadelerini kullandı

Savaş halindeki Ukrayna ve Rusya arasında, BM ve Türkiye'nin arabuluculuğuyla 120 gün daha uzatıldığı açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Kasım'da, "Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde, Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır" açıklamasında bulunmuştu.