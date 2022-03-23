NATO liderleri Ukrayna için toplanıyor

23 Mart 2022 Çarşamba, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın yapılacak olan olağanüstü NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Brüksel’e gidecek. Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle yapılacak zirvede NATO’nun atacağı adımlar ele alınacak. Erdoğan’ın zirvede ABD Başkanı Joe Biden’la ikili görüşme yapması bekleniyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, geçen hafta yaptığı olağanüstü zirve duyurusunda “(Zirvede) Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin sonuçlarını, Ukrayna’ya güçlü desteğimizi ve NATO’nun savunma gücünün artırılmasını ele alacağız” demişti.

Bu akşam Brüksel’e hareket edecek olan Erdoğan, yarın Biden’ın da aralarında bulunduğu devlet ve hükümet başkanlarıyla birlikte NATO Zirvesi’ne katılacak. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, konuyla ilgili “(Erdoğan’ın) ABD Başkanı ile, diğer katılacak liderlerle ikili görüşmeleri olacak. Bir gün içerisinde yapılabilecek toplantı sayısı sınırlı ama programlar el verdiği ölçüde bu görüşmeler gerçekleşecek” dedi.

"F-16, F-35 VE S-400’LER"

Gerçekleşmesi durumunda yarınki görüşme, iki ismin yaptığı üçüncü yüz yüze görüşme olacak. İki liderin gündeminde ise Türkiye’nin ABD’den yeni F-16 savaş uçağı talebi ile ABD’nin S-400 alımı nedeniyle Türkiye’yi F-35 yeni nesil savaş uçağı programından çıkarmasından kaynaklanan anlaşmazlığın çözümlenmesi de olacak. New York Times ve Reuters’in geçen hafta sonu yayımladığı haberlerde Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma füzelerini Ukrayna’ya göndermesi için ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman’ın bu ay başında Türkiye’ye yaptığı ziyarette gayri resmi bir öneri getirdiği öne sürülmüştü. Skynews Arabia’da yayımlanan haberde ise ismi açıklanmayan bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisinin “S-400 sistemlerinin Kiev’e gönderilmesi için Ankara’yla sürekli görüşme halindeyiz. Bunun karşılığında Türkiye’nin F-35 programına dönüşü ve yaptırımların kaldırılması sağlanabilir” dediği iddia edildi. Cumhuriyet’in ulaştığı Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri ise ABD Savunma Bakanlığı ile bu konuda böyle bir görüşme olmadığını bildirdi. Erdoğan-Biden görüşmesinde iki ülke arasında savunma işbirliği konusu da dahil olmak üzere tüm konuları ele alacak olan “ortak mekanizma”nın çalışmalarına başlaması için atılacak adımların da ele alınması bekleniyor.