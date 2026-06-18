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NATO nükleer planını yeniliyor: Caydırıcılık kapasitesi modernize edilecek

NATO nükleer planını yeniliyor: Caydırıcılık kapasitesi modernize edilecek

18.06.2026 13:27:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
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NATO nükleer planını yeniliyor: Caydırıcılık kapasitesi modernize edilecek

NATO, nükleer kabiliyetlerini modernize etme ve nükleer planlama kapasitesini güçlendirme konusunda uzlaştı. İttifak, stratejik nükleer güçlerin müttefiklerin güvenliği açısından “en üst düzey güvence” olmaya devam ettiğini vurguladı.
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NATO, nükleer caydırıcılık kapasitesini güçlendirmek üzere yeni adımlar atma kararı aldı. 

İttifakın nükleer caydırıcılıktan sorumlu üst düzey organı Nükleer Planlama Grubu, nükleer kabiliyetlerin modernize edilmesi ve planlama kapasitesinin artırılması konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.

NATO açıklamasında, alınan kararların ittifakın güvenlik çıkarlarına uyum sağlamayı ve nükleer caydırıcılık görevini güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

NATO’nun nükleer caydırıcılık alanındaki temel istişare ve karar alma mekanizması olan Nükleer Planlama Grubu’nda Fransa dışındaki tüm ittifak üyeleri bulunuyor.

Toplantıya katılan savunma bakanları, NATO’nun stratejik nükleer kuvvetlerinin müttefiklerin güvenliği için “en üst düzey güvence” olmayı sürdürdüğünü vurguladı.

Açıklamada, bu kuvvetlerin NATO’nun genişletilmiş caydırıcılık mimarisinin temel unsurlarından biri olduğu ifade edildi.

Nükleer Planlama Grubu bakanları, NATO’nun nükleer caydırıcılık görevini geliştirmeyi sürdürme kararı aldı.

Bu kapsamda ittifakın nükleer kabiliyetlerinin modernize edilmesi, nükleer planlama kapasitesinin güçlendirilmesi ve mevcut güvenlik ihtiyaçlarına göre yeni uyarlamalar yapılması hedefleniyor.

NATO, söz konusu adımların ittifakın güvenlik çıkarlarını koruma kapasitesini artıracağını bildirdi.

İlgili Konular: #NATO #Nükleer